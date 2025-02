La familia del "preso político" que intentó suicidarse exige a Maduro su libertad

Caracas, 9 dic (EFE).- Isabel Ramírez, madre del considerado "preso político" Carlos Valecillo Ramírez, exigió este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que libere a su hijo, luego de denunciar que el detenido intentó suicidarse en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

"Ellos no son ningunos terroristas como les llama el Gobierno, exijo de verdad al presidente de la república que les dé libertad a todos estos muchachos y que le dé libertad a mi hijo", reiteró Ramírez a las afueras del Ministerio Público (MP, Fisalía), donde un grupo de familiares de estos reos llevó a cabo una protesta.

Señaló que desde el domingo, cuando varias ONG venezolanas reportaran el intento de suicidio, no han podido visitarlo y constatar su estado de salud, al tiempo que dijo que funcionarios de la cárcel solo le mostraron una fotografía de Valecillo.

"No sabemos realmente qué está pasando allá adentro con él, no sé por qué ellos no permiten que lo veamos", añadió.

Ramírez dijo que quiere a su hijo en libertad, en su hogar, con sus hermanas e hijo, porque, insistió, "no es ningún delincuente".

"Mi hijo ha atentado contra su vida, mi hijo varias veces me lo dijo, pero realmente no pensé que llegara a ese extremo, así será lo que están viviendo ellos adentro que ha atentado contra su vida", agregó.

Entretanto, su hermana Yuris Sánchez Ramírez indicó que un teniente coronel que custodia la cárcel de Tocorón les aseguró que Valecillo está vivo, al tiempo que dijo que necesitaban una orden de Presidencia para poderlo visitar.

Asimismo, sostuvo que introdujo una denuncia en la Fiscalía General para que un médico revisara a Valecillo pues, aseguró, sufre de abscesos que le han "deformado" la cara.

"Hicimos todo eso y nunca lo fue a atender un médico para allá", explicó.

El domingo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en X, después de que se publicaran varios mensajes en redes confirmando que el hombre se había quitado la vida, que lo intentó durante la madrugada, pero que fue auxiliado por un compañero de celda y llevado, posteriormente, a la enfermería de la prisión para ser atendido.

El viernes, la líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado pidió el "traslado de urgencia" de este preso, de 34 años de edad, a un centro de salud por presentar -según la antichavista- "abscesos en el rostro", que le han causado "deformaciones y fiebre".

Machado compartió una imagen de una carta que -aseguró- fue escrita por del detenido, en la que se despide de su familia.

"No aguanto más esta situación, me despido de toda mi familia (...) y desde el cielo los cuidaré", dice el escrito según la foto compartida. EFE

