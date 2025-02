El Gobierno rechaza la moción que pide Puigdemont porque Sánchez tiene la confianza de la mayoría de españoles

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez cuenta con la confianza de la mayoría de españoles, después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, haya reclamado una moción de confianza porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo no es de fiar.

"Tenemos un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un Gobierno fruto del pacto de investidura y en poco más de un año ahí están los números", ha defendido.

En este sentido ha elogiado la labor del Ejecutivo señalando que en estos momentos hay más gente trabajando, más empleo indefinido, más mujeres en el mercado laboral y "más escudo social".

Torres ha hecho estas declaraciones este mismo lunes, tras participar en la reunión del CECOPI en Valencia, que dirige los trabajos de reconstrucción tras la DANA y donde ha afirmado que van a intentar agilizar al máximo la entrega de ayudas.

En la misma línea ha indicado que el objetivo del Ejecutivo es "seguir en la igualdad y la equidad" en la respuesta social para la mayoría social. "Si hablamos de confianza, la tiene el presidente de la mayoría de españoles", ha reiterado.

PARA PUIGDEMONT SÁNCHEZ "NO ES DE FIAR"

Las palabras del ministro se producen después de que Puigdemont reclamase a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza porque no es de fiar, según afirmó. De hecho su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una iniciativa para que Sánchez se someta a la cuestión de confianza, aunque es una potestad solo en manos del presidente.

De este modo, el dirigente independentista se quejaba de que un año después de la investidura del jefe del Ejecutivo, hay descoordinación entre lo que ambos partidos negocian en Suiza y lo que hace el Gobierno.

En este sentido ha señalado que "no hay amnistía" porque no afecta a todos los encausados y la financiación autonómica se ha convertido en un "café para todos". Además ha advertido de que tomarán sus decisiones si Sánchez decide no someterse a ella.