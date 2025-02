Jessica Bueno asegura que Jota Peleteiro no se ha puesto en contacto con ella tras su entrevista

Jessica Bueno sorprendía a todos los espectadores de '¡De viernes!' hablando por primera vez del infierno que vivió tras su separación de Jota Peleteiro hace unos años. Sin embargo, tras su entrevista recibió la sorpresa de su pareja en plató... confesándole todo el amor que siente hacia ella.

Tras esta intervención, la modelo regresaba a Sevilla este sábado y aseguraba ante las cámaras que se encontraba "bien" después de desvelar su testimonio más desgarrador y desvelaba que no tiene miedo porque "he hecho lo que he visto más oportuno, sino que no hubiesen sido las cosas así y no hubiese sido esto necesario".

Acompañada por el cantante, horas más tarde llegaban a Sevilla y confesaba que no ha recibido respuesta alguna de Jota Peleteiro tras sus declaraciones: "no, no, no, no, para nada".

Además, quiso explicar que Kiko Rivera desconocía que ella iba a hablar en televisión y que iba a contar todos esos momentos dolorosos que vivió en el pasado: "No, no he hablado con nadie. Si es que... No, no le he comentado con nadie ni nada. Ha sido todo rápido y... Y ya está".

Jessica se sinceraba sobre lo que ha supuesto para ella todos los mensajes de apoyo que ha recibido en las redes, asegurando que "siempre reconfortan, sobre todo cuando te atreves a hablar de algo tan íntimo".

Sobre la sorpresa que recibió por parte de Luitingo, Jessica explicaba que "no me lo esperaba y cuando lo vi a él ya empecé a llorar... solté toda la tensión que tenía y no me estaba dando cuenta".

Viviendo uno de sus momentos más felices como pareja, ambos comentaban los planes que tienen para pasar esta Navidad: "Creo que hemos oído que hay una pista de hielo en el centro comercial y estamos deseando poder ir con los niños y hacer mil planes. Mañana vamos a Mangafest porque mi hijo es súper fan de la de anime, de Goku y de todos estos. Y como siempre, pues como somos dos niños más, nos encanta hacer planes, todo relacionado con los niños".