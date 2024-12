Starmer dice que no planea acometer más subidas de impuestos

Londres, 6 dic (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dijo este viernes que su "plan" no es acometer más subidas fiscales antes de las próximas elecciones generales aunque no podría descartarlo si se dieran en el país circunstancias "imprevistas".

El líder laborista hizo estas declaraciones un día después de haber pronunciado un discurso en los estudios Pinewood, en el condado inglés de Buckinghamshire, en el que detalló seis compromisos de su Gobierno, entre ellos mejorar los estándares de vida de los británicos.

En su entrevista con el canal de televisión, el político laborista admitió que algunas de sus decisiones desde que llegó al poder el pasado julio no han sido "siempre populares" pero consideró que los votantes podrán juzgar en los próximos comicios -que se celebrarán, en principio, en 2029- si bajo su mandato han mejorado los estándares de vida ciudadanos.

Starmer también prometió ayer construir 1,5 millones nuevas viviendas en Inglaterra, terminar con los retrasos en el sistema público de Sanidad (NHS) y desplegar más agentes de policía por las calles del país para reforzar la seguridad.

En el presupuesto general del Estado presentado el pasado 31 de octubre, la ministra de Economía, Rachel Reeves, anunció un aumento del gasto público de casi 70.000 millones de libras (unos 84.436 millones de euros), de los que más de la mitad procederán de impuestos más elevados.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo vaya a aumentar aún más los impuestos, Starmer lo rechazó al asegurar que "ése no es el plan".

"Lo que no puedo hacer es decir que no haya circunstancias imprevistas en el futuro que no lleven a algún cambio", puntualizó.

"Si miramos la época del Covid y Ucrania, todo el mundo sabe que hay cosas que no pueden verse ahora, pero puedo decir que nuestra intención ha sido hacer lo difícil en ese presupuesto, no volver a ello", dijo.

El dirigente laborista, que con su triunfo electoral el pasado 4 de julio en las elecciones generales puso fin a 14 años de Gobierno conservadores consecutivos, opinó además que su caída en popularidad estos primeros meses de Gobierno se debe a que su Ejecutivo ha adoptado "decisiones difíciles" al comienzo de su mandato.

Starmer dijo que sabía que sus decisiones no siempre serían populares pero considera que eran necesarias para "dar la vuelta al país".

"No quiero hacer lo que han hecho los políticos en el pasado, que es optar por promesas vacías. Yo estoy dispuesto a decirle a la gente que es duro, lo vamos a hacer, pero vamos a estar mejor", señaló.

"Habrá un mejor sistema sanitario, mejores viviendas, mejores facturas energéticas al final de esto y me juzgarán, con razón, al final de mi mandato si he cumplido con lo que dije que haría", apuntó. EFE