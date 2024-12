Oscar García dice que dirigir a Chivas es como hacerlo en el Barça o Real Madrid

Guadalajara (México), 6 dic (EFE).- El entrenador español Óscar García aseguró este viernes que aceptó la propuesta de dirigir a las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano porque es como hacerlo en el FC Barcelona y en el Real Madrid.

"No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, pero en Europa es conocido como el Real Madrid o el Barcelona por la grandeza e identidad de este club. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez, principal directivo deportiva del Guadalajara), me sentí el hombre más afortunado del mundo porque es como entrenar al Barça o Real Madrid”, explicó García en su presentación.

Según declaró, el canterano del Barça tuvo propuestas más atractivas en lo económico para dirigir en otras partes del mundo, pero “la grandeza” del Guadalajara, el segundo equipo más ganador de México y uno de los dos con más hinchas, junto al América, le hizo aceptar la oferta de Martínez.

"Si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición en el proyecto, no estaría aquí, por muy grande que sea el club. Me convencieron muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo y la verdad es que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí", añadió el nacido en Sabadell hace 51 años, quien comandará a las Chivas en el torneo Clausura 2025, que arrancará en enero próximo.

García tuvo una carrera de más 15 años como futbolista y sobresalió en su paso por el Barcelona, con el que ganó los títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa.

Se retiró en 2005 y a partir de 2009 se convirtió en estratega, con trabajos en el Barcelona Juvenil A, el Maccabi Tel Aviv israelí, el Brighton y el Watford ingleses, el Red Bull Salzburg austríaco, Saint-Etienne y el Stade de Reims franceses, el Olympiakos griego, el Celta de Vigo español y el OH Leuven belga.

"Estar en muchos sitios, en siete países, me ha hecho mejor entrenador. Si me hubiera quedado en Barcelona no sería el estratega que soy ahora", sentenció García, quien afirmó estar influido por la idea de juego del neerlandés Johan Cruyff.EFE