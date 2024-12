Laura Pausini conquista Málaga en un concierto muy especial: "Hoy más que nunca necesitamos la fuerza de la música"

Laura Pausini continúa arrasando con su Winter World Tour 2024. La artista italiana ofreció un concierto memorable en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, ante un público entregado que disfrutó de una experiencia única, repleta de emociones y un espectáculo visual impresionante. Con más de 5 billones de reproducciones en Spotify y 75 millones de discos vendidos, Pausini sigue siendo un referente en la música global, y anoche demostró una vez más por qué es considerada una de las artistas más queridas y respetadas.

Durante el concierto, Laura no solo ofreció una espectacular actuación, sino que también compartió poderosos mensajes de esperanza y solidaridad. En medio de una gira de dos años que celebró sus 30 años de carrera, la cantante abordó varios temas sociales de gran relevancia. En particular, quiso enviar un mensaje muy fuerte sobre la violencia de género: "Demasiadas mujeres siguen siendo víctimas de maltrato y violencia. Esto debe parar. Quiero decirles a todas las mujeres aquí que no están solas. Busquen ayuda, alcen la voz y sepan que siempre hay alguien dispuesto a apoyarlas".

En cuanto a los temas más globales, Laura también abordó la necesidad de unidad frente a los desafíos del mundo actual. En ese sentido, destacó el poder de la música como una herramienta de cambio: "La música tiene el poder de unirnos y recordarnos que somos capaces de cambiar el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos esa fuerza".

Con su mensaje de esperanza, Laura destacó la importancia de luchar por un futuro mejor para todos, poniendo énfasis en los problemas que afectan al planeta, como el cambio climático y los derechos humanos.

Durante el concierto, que fue una celebración de su carrera, Pausini interpretó temas de su último álbum Almas Paralelas, además de revivir sus grandes éxitos como "Amores extraños" o "La soledad". También hubo un momento especialmente esperado por los fans: la interpretación de su versión de Se Fue, en colaboración con Rauw Alejandro, que la llevó a entrar en el HOT 100 global.

Antes de despedirse, la artista compartió su felicidad por regresar a España, un país al que considera clave en su trayectoria: "Volver a España siempre es especial para mí. Este país ha sido parte fundamental de mi carrera, y celebrar mis 30 años de nuevo aquí me hace muy feliz. Gracias Málaga, esta noche es para recordar y cantar juntos".