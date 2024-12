Russell acusa a Verstappen de "pasarse de la raya" y creerse "por encima de la ley"

Redacción Deportes, 5 dic (EFE).- El británico George Russell (Mercedes) acusó este jueves al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) de "pasarse de la raya" y creerse "por encima de la ley", tras la audiencia de los comisarios por un incidente entre ambos en la sesión de clasificación en el Gran Premio de Catar, informa la web del Mundial de Fórmula Uno en vísperas del Gran Premio de Abu Dabi.

Ambos pilotos fueron convocados por los comisarios el pasado sábado por la noche cuando Verstappen fue investigado por pilotar innecesariamente despacio en la Q3 de la sesión de clasificación, mientras Russell afirmó que había sido obstaculizado por el tetracampeón del mundo.

El neerlandés recibió una penalización de un puesto en la formación de salida, lo que le relegó a la segunda posición de la parrilla, mientras que Russell ascendió a la 'pole position'. Verstappen se hizo con la victoria en Catar, mientras que el inglés acabó en la cuarta posición.

En la rueda de prensa posterior a la carrera Verstappen declaró que había "perdido todo el respeto" por el piloto de Mercedes. "He estado en esa sala de reuniones (de los comisarios) muchas veces en mi vida, en mi carrera, con gente con la que he competido, y nunca he visto a alguien intentando joder a alguien tan duramente», dijo Verstappen. "Y eso para mí... Perdí todo el respeto", agregó entonces.

Russell dijo este jueves: "Para mí, luchamos duro en la pista, luchamos duro en la sala de comisarios y nunca es personal. Es parte de las carreras, pero las palabras que dijo son totalmente innecesarias. Ha cruzado una línea y no voy a aceptarlo, así que alguien tiene que enfrentarse a alguien que se cree por encima de la ley".

"Entramos en la sala de comisarios. Durante los primeros cinco minutos no dije ni una palabra porque sólo estaban hablando con Max y él ya estaba enfadado, insultando a los comisarios, y cuando me pidieron mi opinión les conté exactamente los hechos", dijo el inglés.

"Estaba siguiendo mi 'tiempo delta'; todos tenemos este tiempo de vuelta que tenemos que seguir. También dicen que si vas lento tienes que salirte de la trazada. No estaba intentando penalizar a Max, ya que en ese momento de la clasificación yo estaba en primera posición, ni siquiera creo que Max estuviera en segunda posición en ese momento", agregó.

"Sólo intentaba preparar mi vuelta. Él iba 20 segundos demasiado lento en su vuelta, estaba aparcado en medio, y no discutí con los comisarios. Pero Max estaba muy enfadado porque no le apoyé, porque esperaba que le dijera: 'No hay problema, lo que hizo Max estuvo bien'", explicó Russell.

"No fue una locura peligrosa. ¿Fue dura la sanción? Quizá fue un poco dura, pero así son las reglas. Todos tenemos las reglas y todos tenemos que seguirlas. Me hubiera gustado ir 20 segundos más lento en mi vuelta de preparación para tener los neumáticos a punto, pero no lo hice", abundó.

Russell añadió que fue "a hablar con él el domingo por la mañana". "Estábamos Max, Checo (Pérez), Carlos (Sainz) y yo. Casi nos reímos, pero pude ver en sus ojos que estaba enfadado, y las palabras que dijo iban en serio. Para mí fue muy sorprendente. No he conseguido que le descalifiquen. Casi da la sensación de que espera un doble rasero y que si no va como él quiere no hay manera, y así no es como funciona este deporte". EFE