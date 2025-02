Makoke desvela el acercamiento de su hija Anita a Kiko Matamoros: "Es bueno para ella"

Disfrutando de un día inolvidable en familia con su nieto Javi y su hijo Javier Tudela, Makoke ha sido uno de los rostros conocidos que este miércoles no se ha perdido la inauguración de 'Christmas Studios' con motivo de la Navidad en el Parque Warner.

Casualmente, mientras estaba teniendo lugar el evento, Kiko Hernández contaba en 'Ni que fuéramos... Shhh' que la tertuliana habría roto con su pareja desde hace año y medio, Gonzalo, después de una deslealtad del empresario. Algo que la ex de Kiko Matamoros ha negado con una sonrisa: "Para nada. He estado con él esta mañana. Qué voy a haberle pillado con otra, estamos todo el día juntos. No sé de donde ha podido salir ese rumor, confío plenamente en él, pongo la mano en el fuego por él. Es absolutamente falso, además es que estamos 24 horas juntos, desmentido cien por cien" ha asegurado.

Y por si todavía quedaba alguna duda, Makoke confirma que pasará estas Navidades tanto con su chico como con Javi Tudela y Anita Matamoros. "Nochebuena con mi familia de Málaga y Nochevieja en mi casa de Madrid, con Gonzalo y mis dos hijos, o sea que feliz" reconoce.

Un momento en el que para nuestra sorpresa ha revelado que su hija ha acercado posturas con su padre y, aunque no celebrarán juntos ni el 24 ni el 31, adelanta que es posible que volvamos a ver a la influencer junto a Kiko Matamoros con motivo del 68 cumpleaños del colaborador: "En principio en Nochebuena y Nochevieja hemos quedado, no sé si luego el 25, 26 o 27 que es el cumpleaños de su padre lo pasará con él". "Ojalá le vea, todo eso s bueno para ella y todo lo que sea bueno para mi hija es bueno para mí" confiesa más conciliadora que nunca con su exmarido.

Además, Makoke nos ha hablado de la inminente maternidad de Alejandra Rubio y, asegurando que no cree que llegue al 25 de diciembre -fecha en la que ella dio a luz a Javier- como ella, nos ha contado que le ha mandado un mensaje y, en plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su primer hijo junto a Carlo Costanzia, se encuentra "fenomenal".