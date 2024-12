Fabiola Martínez reaparece seria y esquiva tras confesar que sufrió abusos sexuales siendo una niña

Hace unos días conocíamos un adelanto del libro autobiográfico que ha escrito Fabiola Martínez y que se publicará en febrero de 2025, 'Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté'. Un proyecto en el que la exmujer de Bertín Osborne ha estado centrada en los últimos meses y en el que abre su corazón como nunca hasta ahora, revelando cómo fue su dura infancia en el seno de una familia humilde en Maracaibo, Venezuela, y el traumático episodio que vivió al sufrir abusos sexuales con tan solo 5 años.

Algo que ha marcado su vida y su carácter y que todavía está intentando superar acudiendo a terapia. "Fui una niña a la que le robaron su infancia, que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre" confiesa en la sinopsis de la obra.

Una terrible vivencia que ha decidido hacer pública ahora y sobre la que se sinceraba el pasado 28 de noviembre en la entrega de los premios de la Fundación Bertín Osborne, que ahora ha pasado a llamarse como su hijo mayor, Fundación Kike Osborne. "He estado un poco escondida precisamente por eso, porque necesitaba tiempo para muchas cosas. Ha sido difícil, porque un trauma como este lo que hace es alejarte de ti, te disocia. Tú desconectas de la niña, de la adolescente, pasas por un proceso. El proceso más complicado es volver otra vez a abrazar a esa niña, reconciliarme y sanar", reconocía emocionada.

FABIOLA REAPARECE MÁS SERIA QUE NUNCA

Asumiendo el impacto que ha tenido su dolorosa confesión, y tras varios días alejada del foco mediático, Fabiola ha reaparecido muy seria y sin ganas de pronunciarse sobre los abusos sexuales que sufrió siendo una niña. Sin embargo, y ante las críticas por haber adelantado un episodio tan terrible, y no querer hablar sobre ello hasta que se publique su libro, la venezolana ha dejado claro que "yo no he lanzado la bomba".

"Estoy regular, estoy acatarrada. Voy al médico ahora" ha añadido con mala cara antes de subir a un taxi, dejando entrever que las intensas emociones que ha vivido en los últimos días podrían haber pasado factura a su salud.