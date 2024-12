Elisa Aguilar: "Vienen nuevos nombres y las perspectivas son muy ilusionantes con las selecciones"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, dejó claro este miércoles que la actuación de las selecciones de 5x5 en Paris 2024 no fue "una decepción" y que "las perspectivas son muy ilusionantes" para el futuro, al tiempo que elogió una vez más lo realizado por el equipo femenino de 3x3 que además de la plata olímpica se colgaron "la medalla también de la visibilidad" y les obliga a trabajar más en esta modalidad.

"No estoy de acuerdo en que el 5x5 fuese una decepción. Eslovenia, Croacia y Lituania se quedaron fuera de los Juegos y para la masculina estar fue el primer paso de éxito. Luego no solemos tener mucha suerte en los sorteos y nos tocó el 'grupo de la muerte' y nos vimos fuera de cuartos por la diferencia de puntos y un triple empate, a veces sale cara y a veces cruz", señaló Aguilar en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Vithas, Joma, Mondo y Loterías y Apuestas del Estado.

En cuanto a la femenina, explicó que se mostró "invencible" en la fase de grupos, pero tampoco tuvo suerte en el sorteo de cuartos y le tocó "la campeona de Europa", una Bélgica que además fue "mejor" ese día. "Pero competimos al máximo nivel y siempre con nuestro ADN", expresó.

"Estamos acostumbrados a conseguir medallas desde hace mucho, pero hay épocas en las que no es posible. Eso no quiere decir que sea un mal torneo o una decepción. Estamos en el camino, vienen nuevos nombres para el ciclo olímpico y las perspectivas son muy ilusionantes", añadió la mandataria, que también recordó que "por primera vez en la historia" clasificaron a tres equipos para unos Juegos Olímpicos gracias a la selección femenina 3x3 formada por Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño.

Y este equipo, que se proclamó subcampeón en París, se llevó los elogios de la exjugadora, que reconoció que no tenían "ningún límite" porque sabían de su "forma de competir". "La plata fue muy merecida por todo el trabajo que hacen, fue un éxito que nos emocionó. Estoy muy de acuerdo con que se han colgado la medalla también de la visibilidad hacia los aficionados de una modalidad que llamamos un poco 'canalla'", expresó.

"Después de cómo nos clasificamos (con una canasta de espaldas sobre la bocina de Gracia Alonso de Armiño) no sabía ni qué esperar, pero las conozco, sobre todo a Sandra y Vega, y sé de su nivel de competitividad. Físicamente no son las mejores, pero es muy difícil ganarlas. En la semifinal me vi en el tercer y cuarto puesto y luego en la final me vi oro", confesó Aguilar.

Este éxito olímpico ha ayudado a que el 3x3 "haya derribado al mismo tiempo las puertas del éxito y de la popularidad". "Vega, Sandra, Gracia y Juana hicieron historia en la pista y en las audiencias, popularizando el 3x3 para que nuevos practicantes se acerquen a él. Dudo que cualquier campaña hubiera rozado los números de lograron nuestras 'Mosqueteras de la Concordia' y ayudará a que llegue sangre joven que sueñe con repetir ese éxito olímpico", subrayó.

"Ellas han hecho su trabajo y ahora toca el nuestro. Vamos a poner en marcha mucha más competición para tener más volumen de jugadores y jugadoras. Tenemos una liga de verano desde hace años, con cinco o seis paradas, y queremos que en invierno haya el mismo formato y todo acabe en una Copa del Rey y de la Reina, así estaríamos todo el año con 3x3", apuntó.

PIDE "PACIENCIA" CON EL RELEVO GENERACIONAL

Elisa Aguilar también habló de los seleccionadores nacionales Sergio Scariolo y Miguel Méndez, ambos presentes en la sala, y de los que tenía clara su renovación para este siguiente ciclo. "Tampoco había que pensar mucho, queríamos a los mejores y ellos son los mejores", aseveró. "Sergio lleva con nosotros muchísimos años y le avalan unos resultados espectaculares. Miguel fue mi entrenador y sé de su trayectoria, tuvo éxitos en las selecciones de formación y en su primer verano con la Absoluta fue plata en el Europeo. Era fácil (renovarles), era tener a los mejores en el banquillo", remarcó.

Los dos combinados absolutos están en un periodo de renovación y nuevos valores ya ha aparecido en las últimas respectivas 'ventanas FIBA'. "Creo que la afición se va a enganchar, ya se ha enganchado en estas últimas ventanas, pero hay que tener paciencia, las cosas tienen su proceso", avisó.

Para Aguilar, en este nuevo ciclo es "importante meter ya gente de formación que viene cosechando muchos éxitos desde edades tempranas",. "Pero no podemos poner presión en ellos", insistió. "Estarán arropados por gente lleva mucho tiempo, que es muy buena y a la que le queda tiempo todavía", añadió al respecto.

A nivel masculino, habló de nombres como Izan Almansa, Rafa Villar, Sergio de Larrea o Aday Amara, que vienen "deslumbrando en formación", con el oro mundial de 2023 en categoría junior como punto culmen, y a los que deben ayudar dándoles condiciones "para que su talento se consolide y explote junto a Aldama, Abrines, Llull o los hermanos Hernangómez".

"Regresaremos a la senda del éxito que transitamos con los Gasol, Ricky Rubio o Rudy Fernández. Les esperamos, pero hay que darles tiempo para que alcancen la cima de su potencial y entonces será el momento de apostar por una estrategia de organizar grandes eventos internacionales que les apoye", agregó la presidenta de la FEB.

A nivel femenino, están jóvenes como Awa Fam, Iyana Martín y Helena Pueyo, de las que esperan que "adquieran experiencia" y que están "en proyectos importantes" de la Liga Femenina Endesa y "jugando minutos". "Se lo pondrán difícil a Miguel", admitió.

"El talento está, pero hay que ir con paciencia. Lo bueno que tienen las selecciones es que los más expertos acogen muy bien y te van contando lo que pesa la camiseta, que es mucho", recalcó Elisa Aguilar. "Vamos a necesitar a todos y todas, y la combinación que elijan los seleccionadores nos volverá a llevar a lo más alto", deseó, reiterando que todavía hay "muchos torneos y ventanas" hasta 2028 y que hay que tener "paciencia". "Al Eurobasket de 2025 iremos con los mejores y con el mejor equipo", aseguró.

En su discurso inicial, la exjugadora recordó el oro del combinado de Sergio Scariolo en el Eurobasket de 2022, "una lección de competitividad y valores, mostrando al mundo que se puede alcanzar el éxito desde la normalidad y respeto, con un grupo humano invencible".

Por ello, hizo hincapié en "los valores" de 'La Familia', los cuales "han actuado durante décadas como multiplicador de talento de jugadores españoles y siendo reconocibles en el mundo entero". "Ese legado inmaterial es el valor más importante que podemos aportar a la sociedad", indicó.

"Los podios están frescos en nuestras memorias, pero pierden peso con el paso de tiempo relegados por nuevos triunfos del deporte español y con ello influencia en la población, lo que no sucede con los valores que nuestro deporte promueve, que es una buena escuela de vida", manifestó la dirigente, que no olvida que ser número uno del ranking, lo que alcanzó el combinado masculino, tardó en llegar "99 años". "No es fácil, están los americanos y las americanas. Nuestra línea no va encaminada a estar en la cima, no es nuestro objetivo", sentenció.