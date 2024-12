Ancelotti: "Mbappé no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo para adaptarse"

Bilbao (España), 4 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, admitió tras la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (2-1) que Kylian Mbappé "seguramente no está a su mejor nivel", pero recordó que el francés ha marcado ya diez goles y añadió que "hay que darle tiempo para adaptarse".

"Lo puede hacer mejor y está trabajando para ello", apostilló el técnico italiano después de señalar que tanto el francés, que erró su segundo penalti consecutivo, como Fede Valverde, por cometer un grave error aprovechado por Gorka Guruzeta para marcar el tanto de la victoria rojiblanca, estaban "tristes y decepcionados" en el vestuario al finalizar el encuentro.

"A Fede no hay que tocarlo. Es un gran jugador y los errores en el fútbol se cometen", recalcó Ancelotti defendiendo también al uruguayo.

Sobre el partido, el técnico madridista consideró que "era para un empate", si bien "no hay nada que decir" por su parte al triunfo del Athletic.

"Pequeños detalles, como el fallo del penalti, nos han penalizado. Pero no tengo que evaluar a un jugador por un penalti. A veces se marca y otra no", incidió sobre esa acción en la que Julen Agirrezabala rechazó el lanzamiento de Mbappé desde los once metros. El técnico aclaró además que Mbappé, Bellingham y Vinicius son los futbolistas encargados de tirar los penaltis.

"En la primera parte a nivel defensivo lo hicimos muy bien, aunque con balón lo pudimos hacer mejor. No tuvimos muchas oportunidades. En los últimos partidos hemos mejorado algunos aspectos, pero todavía no somos lo sólidos que fuimos el año pasado. Tenemos que seguir trabajando, esa es la llave. Las dos últimas derrotas -Anfield y San Mamés- han llegado en campos muy complicados y ahora poco a poco vamos a recuperar jugadores y a volver a nuestro nivel", auguró Ancelotti.

EFE

1010062

ibn/ro/ism