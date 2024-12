Mascherano: "Me avalan mis 20 años de carrera"

Washington, 3 dic (EFE).- El nuevo entrenador del Inter Miami de la MLS, el argentino Javier Mascherano, aseguró este martes que asumir ese banquillo es "un reto mayúsculo" pero se mostró convencido de que llega avalado por sus 20 años de carrera en el fútbol.

"La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido", dijo Mascherano durante su rueda de prensa de presentación en Miami.

El Inter Miami, donde milita Lionel Messi, es el primer club que entrenará Mascherano, que hasta ahora dirigía la sub-20 de Argentina.

"Estoy convencido de que puedo hacerlo bien", dijo el técnico, que agradeció a los dirigentes del Inter Miami la "gran oportunidad" que le han brindado.

El 'Jefecito' toma el relevo en el banquillo de su compatriota Gerardo 'Tata' Martino, con el que el Inter realizó una gran temporada regular pero quedó eliminado de manera inesperada en la primera ronda de los 'playoff'.

Para la próxima temporada, en la que el Inter Miami disputará el Mundial de Clubes de la FIFA, Mascherano dijo que su objetivo es "llegar con opciones de título en todas las competencias".

"Sería hipócrita si uno viene y promete títulos. Lo que uno puede prometer es trabajar para tener un equipo competitivo", dijo.

Con respecto al Mundial de Clubes, reconoció que deberá competir con equipos "mucho más poderosos y con mucha más historia", pero también dijo que permitirá al Inter crecer.

En Miami, Mascherano entrenará a sus excompañeros en el Barcelona Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

"No solamente me une la relación con Leo, tengo otros 3 jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo. Tengo una relación muy cercana que no voy a negar", afirmó Mascherano, que con el Barcelona ganó dos Copas de Europa y cinco títulos de liga. EFE

