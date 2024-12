Australia anuncia que China ha eliminado las últimas sanciones contra sus productos

Sídney (Australia), 3 dic (EFE).- El Gobierno australiano anunció este martes que China ha acordado levantar las medidas punitivas que pesaban sobre su carne de vacuno, las últimas de una serie de prohibiciones y aranceles que impuso Pekín a los productos del país oceánico desde 2020.

El levantamiento afecta a las exportaciones sobre dos mataderos australianos, después de que en mayo pasado China reanudara la compra de productos cárnicos de otros ocho establecimientos del país oceánico, lo que marca "la vuelta a la normalidad para las exportaciones de carne de vacuno", dice un comunicado del Ejecutivo de Camberra.

Las exportaciones de carne de res a China -el segundo mercado de Australia de estos productos después de Estados Unidos- superaron los 2.200 millones de dólares australianos (1.423 millones de dólares estadounidenses o 1.357 millones de euros) entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, y se espera que el próximo año se batan récords de venta, agregó el comunicado.

El anuncio de hoy supone que China ya ha acordado levantar todas las medidas restrictivas impuestas a los productos australianos desde 2020 y que comenzó a relajar progresivamente desde que el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, asumió el poder en mayo de 2022.

No obstante esto no supone que el comercio bilateral haya vuelto a la normalidad porque todavía queda poner en marcha la reanudación de las exportaciones de langosta australiana, que fue anunciada en octubre pasado, y no es efectiva todavía en la práctica.

"Estamos cerca del punto de eliminar todos los impedimentos comerciales de China que afectaban a exportaciones australianas por valor de 20.000 millones de dólares", recalcó el ministro australiano de Comercio, Don Farrell, en el comunicado de hoy.

China impuso en 2020 una serie de restricciones comerciales a varios productos de Australia -país con el que suscribió un tratado de libre comercio en 2015- como el carbón, la cebada, el vino, la carne vacuna, la langosta, entre otros, después de que el anterior gobierno del conservador Scott Morrison impulsara una investigación independiente sobre el origen de la covid-19.

Esta medida tensó más las relaciones entre Pekín y Camberra, que comenzaron a deteriorarse después de que Australia aprobara varias leyes en 2017 para abordar supuestas injerencias chinas en su política nacional y prohibiera en 2018 la implementación de los servicios de 5G de las empresas chinas Huawei y ZTE por razones de seguridad. EFE