Problema en palanca de cambios y frenos, posible causa de accidente de autobús en Francia

Barcelona, 2 dic (EFE).- El autobús accidentado el domingo cerca del Pirineo francés sufrió un problema en la palanca de cambios antes del siniestro -que provocó dos muertos- y en un momento dado se quedó sin frenos, según explicó hoy la hija de la organizadora del viaje y pasajera del vehículo.

"Venía mal con la palanca de los cambios, no sé qué pasaba, y pues el señor aún así seguía manejando. Cuando ya después fue que el coche empezó a bajar superligero y empezó a decir (el conductor) 'no frena, no frena, no frena", dijo Jennifer Cardona en una entrevista con una cadena local.

Cardona, que fue quien llamó a los servicios de emergencia franceses y que resultó herida como consecuencia del siniestro, detalló que "se decidió tirar el carro hacia un lado", y también que se estrellara "contra la roca para poder parar".

El accidente tuvo lugar el domingo en la localidad de Porté-Puymorens, en el Pirineo francés, donde el vehículo chocó contra una pared de piedra y volcó.

El autobús salió de las afueras de Barcelona con destino al Principado de Andorra en una excursión de compras organizada con motivo del Black Friday.

En viaje de vuelta a casa, y por causas que se están investigando, el conductor perdió el control del vehículo, que impactó primero contra una cornisa y posteriormente volcó sobre la vía.

Según fuentes diplomáticas, en el autobús viajaban 47 pasajeros, de los cuales 32 eran colombianos residentes en España, con edades comprendidas entre los dos y los 67 años, además de un ciudadano ecuatoriano y otro marroquí.

"Yo lo siento mucho por las personas que fallecieron pero esto fue un accidente, no fue intencional, sin palabras, yo sé que para todos esto fue muy duro pero créanme que solo queríamos ir a pasarlo bien, nada más", lamentó Cardona.

La hija de la organizadora del viaje ha detallado que "no es momento de buscar culpables" y que nunca había sucedido nada parecido en salidas anteriores: "Simplemente pasó y entre todos tratamos como salvarnos la vida", añadió.

Los heridos, que han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios en España y Francia, presentan en su mayoría fracturas, traumatismos, quemaduras y heridas por aplastamiento.

La policía española está "a disposición" de las autoridades francesas para colaborar en la investigación sobre el accidente.

El conductor operaba con un vehículo que había alquilado hace cuatro años a la empresa Hispa Bus, que confirmó hoy a Efe que alquiló el autobús para su uso comercial y contaba con todas las licencias y el seguro correspondiente.EFE