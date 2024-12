La autoridad electoral afirma que no hay "diferencias significativas" en el recuento de las presidenciales

La autoridad electoral de Rumanía ha adelantado este lunes que la segunda vuelta de las presidenciales --prevista para el 8 de diciembre-- debería celebrarse según lo previsto, después de que el recuento ordenado la semana pasada por el Tribunal Constitucional no haya cuestionado los resultados de la primera ronda, en los que el ultranacionalista Calin Georgescu y la conservadora Elena Lasconi se impusieron.

El presidente de la Autoridad Electoral Permanente (AEP) de Rumanía, Toni Grebla, ha informado de que tras el recuento de los 9,4 millones de votos "no hay diferencias significativas entre los candidatos", si bien ha pedido esperar a la confirmación del Constitucional, que podría producirse en las siguientes horas.

"No representó a la Oficina Electoral Central, hablo en nombre de la Autoridad Electoral Permanente. Por lo que he encontrado, no hay diferencias significativas en cuanto al conteo y el recuento de votos", ha explicado Grebla en declaraciones a la cadena de televisión rumana Digi24.

El jueves el Constitucional solicitó a la Oficina Electoral Central que hiciera un recuento de las elecciones presidenciales después de las quejas presentadas por el candidato Cristian Terhes, quien alegó que los votos transferidos a Ludovic Orban, quien se retiró de la contienda, fueron a parar a Elena Lasconi.

El 24 de noviembre, para sorpresa de todos, Georgescu ganó con el 23 por ciento de los votos, seguido de Lasconi, que se impuso por un estrecho margen, apenas unos dos mil votos, al primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, quien tras el varapalo electoral presentó su dimisión como presidente del partido.

El auge de la ultraderecha y las posiciones más euroescépticas que trajo consigo el triunfo de Georgescu, considerado también prorruso, parecen haber sido contenidas momentáneamente por la victoria de los socialdemócratas en las legislativas de este domingo.