EE.UU.: "No queremos ver a ningún país tratando de aprovecharse de la situación en Siria"

Washington, 2 dic (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos llamó este lunes a la comunidad internacional a hacer todo lo posible por impulsar la desescalada de las tensiones en Siria y advirtió contra la posibilidad de que algún país se aproveche de la situación de inestabilidad.

"En todas nuestras conversaciones con los países de la región seguimos instando a cada país a que use cualquier influencia que tenga para presionar por una desescalada. No queremos ver a ningún país tratando de aprovecharse de la situación, de la inestabilidad en Siria", apuntó en una conferencia de prensa el portavoz de ese gabinete, Matthew Miller.

El pasado miércoles, una coalición liderada por el Organismo de Liberación del Levante -grupo respaldado por Turquía y creado en 2016 tras escindirse del Frente al Nusra, la que era la filial de Al Qaeda en Siria- inició una ofensiva contra posiciones del Gobierno del presidente Bachar al Asad.

En pocos días ya controlan la totalidad la provincia de Idlib -bastión opositor- y han entrado en Alepo -la segunda ciudad del país-, así como en el norte de la provincia de Hama.

En las ultimas horas, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha hablado con algunos líderes de la región, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, a quien le ha trasladado la postura de su Gobierno.

"En el plazo inmediato queremos ver una desescalada y la protección de los civiles y los grupos minoritarios, pero nuestra política general sigue siendo la misma: queremos ver un proceso político serio y creíble que ponga fin a esta guerra civil de una vez por todas", afirmó.

Miller añadió que la política de Estados Unidos con respecto a Siria no ha cambiado y que por el momento se mantendrán las sanciones contra el Ejecutivo de Al Asad

"Nada ha cambiado con respecto a nuestra política. Asad es un dictador brutal con sangre en sus manos, la sangre de civiles inocentes dentro de Siria, la sangre de su propio pueblo en sus manos", afirmó.

Así, las sanciones que ha impuesto Estados Unidos "siguen totalmente vigentes" ya que "el régimen sirio no ha mostrado ningún cambio en su comportamiento que indique que las sanciones deberían cambiar".

En los últimos años se ha visto a algunos países "normalizar sus relaciones con el régimen sirio", señaló Miller, algo que no es "un paso productivo hacia adelante".

"Los países no deberían normalizar las relaciones con Siria a no ser que el régimen sirio cambie su comportamiento y no hemos visto ningún cambio, por lo que nos opusimos a esas medidas cuando se dieron", concluyó.

En un comunicado publicado el sábado, Estados Unidos atribuyó a la falta de compromiso político por parte del líder sirio el hecho de que facciones rebeldes proturcas hayan tomado control de gran parte de la ciudad de Alepo, la más poblada del país.

"La continuada oposición del régimen de Al Asad a iniciar un proceso político delineado en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2254 y su dependencia de Rusia e Irán han creado las condiciones de lo que ahora tiene lugar, incluido en colapso de las líneas del régimen de Al Asad en el noroeste de Siria", indicó el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. EFE