Cristina Martín-Prieto: "Venir a la selección no lo regala nadie y hay que seguir trabajando"

La delantera española Cristina Martín-Prieto no duda de que está viviendo "uno de los momento felices" de su larga carrera deportiva después de recibir por fin la llamada, por segunda convocatoria seguida, de la selección, algo que "no lo regala nadie" y después de tener "un debut soñado" en octubre pasado.

"Puede ser que sí, que es uno de los momentos felices que me ha dado el fútbol", reconoció Cristina Martín-Prieto en una entrevista con Europa Press durante la concentración con la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para los amistosos ante Corea del Sur y ante Francia con los que el combinado nacional cierra el 2024.

La andaluz repite lista tras la del pasado mes de octubre, en la cual pudo por fin debutar con la Absoluta e incluso marcar. La llamada de Montse Tomé le llegó con 31 años y cuando veía complicado poder hacerse un hueco en la campeona del mundo. "Siempre estaba dispuesta y con ganas de venir, pero cuando veía que nunca llegaba, siempre perdía un 'poquito' la ilusión y las ganas", admitió.

"Pero yo no digo que me ha llegado tarde sino que me ha llegado. Me podía haber no llegado, pero ya viendo que estoy aquí y que es la segunda, estoy contenta de poder seguir y de estar disfrutando", añadió la delantera.

Esta tenía "miedo" de que su marcha de la Liga F le restase aún más opciones de ser internacional. "Es muy difícil ver esos partidos, son horarios diferentes y una no está tan expuesta para la seleccionadora. Pero la llamada ha venido estando fuera, así que ese miedo se esfumó", advirtió Martín-Prieto, que en octubre acudió "nerviosa", pero que ahora está con "más confianza". "Ya lo estabas haciendo bien en tu club, pero sigues con ganas y sabes que para la seleccionadora estás ahí y que hay que seguir. Al final esto no lo regala nadie y hay que seguir trabajando", apuntó.

Y también tuvo la oportunidad de debutar en el amistoso ante Canadá y de hacerlo con gol. "En el momento que veo que me está llamando Montse me dio tiempo de tener nervios, ilusión, ganas de llorar y de no tener ganas de salir", recordó sonriente.

"Era todo, todas las sensaciones que podía tener en un momento y cuando veo en el marcador mi número, me dije que intentase disfrutar y que hiciese lo que sabía hacer que es marcar goles y que si tenía laguna que intentase ir para adentro. Era un debut soñado y puse la guinda con el 'golito', que lo disfrutó más mi familia porque creo que hasta que no terminé la concentración no supe lo que había hecho", resaltó.

Sobre ese gol a Canadá que sirvió para salvar un empate en los compases finales, lo ha visto repetida "alguna vez que otra", aunque no esconde que no sabía se formaría "tanto revuelo" y tan "compartido". "Estuve muy contenta, pero no era consciente de lo que había hecho", admitió la sevillana.

Antes de ese gol, Martín-Prieto tuvo dos ocasiones en las que no pudo anotar, lo que no la descentró. "Tienes que estar preparado para todo. Vi que tuve una que iba rozando el palo y eso me dio confianza porque podía tener otra más. Cuando tengo la segunda y me la saca la portera ya me doy cuenta de que no me puedo permitir otro fallo. Veía que el marcador corría y además en contra y pienso que la que tuviese tenía que entrar o ir un poco mejor. Al final, una delantera tiene que estar lista para una o para dos ocasiones, tara vez te vas a encontrar a tres y por suerte me la encontré", relató.

La futbolista del Benfica llega a una selección donde "estás rodeada de las mejores". "Cuando vienes aquí, es un lujo entrenar con ellas y de cómo somos todas un grupo. Hay compañeras con las que nunca he jugado y ni sé nada, pero te lo hacen fácil y parece que has jugado con ellas. No puedes fallar el pase que te dan, porque si no, quedas, entre comillas, mal", recalcó.

"ME GUSTA SEGUIR APRENDIENDO"

Con 31 años, Martín-Prieto no oculta que es una veterana. "No pasa nada, hay que decirlo", indicó sin perder la sonrisa. Por eso, da valor a tener un hueco ante tanta juventud que hay en la campeona del mundo y que "sigue saliendo". "Claro que se merecen venir todas, pero si yo tenía un sueño, ¿por qué no? He estado también usando mis armas, a pesar de que sé que por detrás la delantera siempre va a estar bien cubierta aquí en la selección", manifestó.

Con todo, está "encantada" de esta competición. "Ellas me ayudan a intentar mejorar. Sé que vienen y vienen pegando fuerte. A mí me gusta seguir aprendiendo, y aquí y en mi club aprendo. En el Benfica tengo un equipo muy bueno y muy joven también, pero es más duro porque han ganado tanto que me están dando lecciones a mí. Soy veterana y si puedo ayudar con lo poco que sé, ayudo, aunque todavía estoy viviendo mi segunda juventud", subrayó.

"Las delanteras, si somos todas iguales, vaya aburrimiento", expresó preguntada por sus cualidades más específicas de jugadora "más de área, de fijar, más de goles y más de ver siempre portería". "Dependiendo de qué partido se puede utilizar una cosa u otra. A mí no me saques de mi área. Y si viene otra '9' que es de otra manera, intento quizás coger algo, pero yo no te voy a venir tan abajo a recibir", detalló.

Por ello, la seleccionadora no le ha pedido nada "diferente". "Si me lo pide, me está pidiendo algo que no sé y que yo no sea yo. Si vienes aquí es porque a ella le gustas y si me pides algo que no sé hacer o que no estoy acostumbrada, vamos a perder todos", advirtió la goleadora.

Ahora, tras estos dos amistosos, en los que el objetivo es "disfrutar, hacerlo bien y seguir cogiendo sensaciones", llegará un 2025 con la defensa del título de la Liga de Naciones y el asalto a la Eurocopa en verano. "Ojalá esté otra vez en esa lista. Al final, estás jugando para algo, está ya un título de por medio, y luego está la convocatoria de la Eurocopa, que a cualquier jugadora nos gustaría estar ahí", reflexionó.

Finalmente, agradece el aumento de la afición por la 'Roja' tras la conquista del Mundial. "No terminaban de enganchar y con el Mundial la gente ha visto que hay potencial y que hay fútbol aquí, y es de agradecer. Ver esa grada llena (en los entrenamientos) y que luego termines de entrenar rápido o cansada, pero, esté ese niño o niña ahí con esa ilusión esperando un autógrafo, ¿cómo vas a decir qué no? Si es lo que estabas deseando, es un lujo. No sé si habrá venido tarde o temprano, pero lo tenemos al alcance y es bonito", sentenció.