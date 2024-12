Las cinco claves del bache azulgrana en LaLiga

Víctor Martí

Barcelona, 01 dic (EFE).- El Barcelona ha pasado de dominar LaLiga EA Sports con mano de hierro en las primeras doce jornadas, en las que sumó once victorias y una única derrota, a registrar un punto de los últimos nueve posibles contra la Real Sociedad (1-0), el Celta (2-2) y la UD Las Palmas (1-2)

Estas son las claves del primer bache del equipo de Hansi Flick esta temporada:

En las primeras doce jornadas ligueras, el conjunto azulgrana sorprendió por su fútbol alegre, atrevido y ofensivo en los que anotó 40 tantos, situándose entre las escuadras más goleadoras de las grandes Ligas europeas. Unos guarismos que en los tres últimos pinchazos en LaLiga han bajado ostensiblemente, ya que los pupilos de Flick solo han anotado 3 goles. Es decir, el Barça ha pasado de promediar 3,3 dianas por partido en las primeras 12 fechas a registrar una media de 1 gol por partido en este bache.

La presión intensa y la defensa avanzada son los rasgos innegociables del equipo de Flick. Su atrevido plan no penalizó a su equipo en el primer tramo de la temporada gracias a la presión ejercida por los delanteros y la coordinación de los zagueros en dejar en fuera de juego a los futbolistas rivales. En los primeros 12 encuentros, el Barça encajó 0,91 goles por partido, mientras que en los últimos tres tropiezos ha recibido 1,67 dianas de promedio.

Tras la última derrota, Flick exculpó a los zagueros de los goles encajados. "Quizás hemos cometido algunos errores, pero no son cosa solo de la defensa, sino que han empezado delante", argumentó.

Tras cerrar el mes de octubre con dos goleadas de prestigio ante el Bayern Múnich (4-1) y el Real Madrid (0-4), el juego del Barcelona ha sido más que irregular. Ganó al Espanyol (3-1) y al Estrella Roja (2-5), si bien los jugadores azulgrana desconectaron en algunos tramos de sendos partidos.

En Anoeta, se quedaron sin chutar entre los tres palos y se les atragantó la presión de la Real Sociedad. En Balaídos, los de Flick se dejaron empatar un 0-2 a favor en los últimos minutos de partido. Y en la última derrota contra el Las Palmas, fue a rebufo de su rival, que incomodó a los locales con una presión avanzada en el primer tiempo, aprovechó sus oportunidades en el segundo y echó el cerrojo en los últimos minutos, frustrando la reacción azulgrana.

En los cuatro partidos ligueros que el Barça no ha ganado esta temporada, Lamine Yamal no ha sido titular. No salió de inicio en Pamplona, y Osasuna ganó; fue baja por lesión en Anoeta, ante la Real, y el Barça volvió a perder. En Balaídos, el Celta arañó un punto en la recta final del partido en otra ausencia de Lamine Yamal por sus problemas en el tobillo. En la derrota contra la UD Las Palmas, ya con el alta médica, su entrada en el segundo tiempo no impulsó a su equipo.

Casualidad o no, lo cierto es que sin el talento del de Mataró el bloque de Flick es más previsible en ataque, lo que confirma que a sus 17 años es un futbolista imprescindible para un equipo corto de efectivos en la parcela ofensiva.

Si Lamine Yamal es un jugador diferencial en ataque, el mediocentro Marc Casadó se ha convertido en el pegamento del equipo. Tras la lesión de Marc Bernal, el futbolista de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) ha sido un fijo para Flick.

En Balaídos, con 0-2 a favor de su equipo, fue expulsado en el minuto 82, y entre el 84 y el 86 el Barça encajó dos goles en contra. Ante el conjunto canario cumplió la sanción y el Barça volvió a encajar dos goles. Sin Casado, el Barça muerde menos en la medular y es más vulnerable en defensa. EFE