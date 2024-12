Ancelotti: "Mbappé ha marcado un gol muy importante"

Madrid, 1 dic (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, arropó al delantero francés Kylian Mbappé y destacó su partido ante el Getafe y el gol "muy importante" que marcó, el segundo en el triunfo del equipo blanco (2-0).

"Ha jugado muy bien, ha estado activo y ha sido peligroso como siempre. Ha marcado un gol muy importante para controlar bien el partido y ha creado ocasiones en la segunda parte siendo muy activo. Es lo que queremos de él", dijo en rueda de prensa.

"Creo que la afición entiende más que nadie el momento del equipo y de los jugadores. Mbappé lo podía hacer mejor contra el Liverpool y lo han apoyado como era justo. He sentido alivio porque marcó el 2-0 y nos daba más oportunidad de ganar. Para él también lo ha sido, con un gol espectacular con una ejecución fantástica. Su partido ha sido muy bueno", añadió.

El primer tanto del triunfo madridista lo logró Jude Bellingham de penalti. Sin Vinícius Jr. en el campo por lesión, Ancelotti explicó que la decisión fue de sus jugadores. "Cuando estaba Vinícius el orden era elegir entre Mbappe y Vinícius. Hoy tenían que elegir Bellingham y Mbappé. Los dos han elegido a Bellingham", aclaró.

A un punto del liderato y con un partido menos que el Barcelona, el técnico italiano hizo un balance positivo del tercer triunfo consecutivo en LaLiga de su equipo.

"He visto al equipo bien, concentrado primero, con buen equilibrio y actitud, buenas jugadas en un partido controlado y ganado con mérito. A pesar de las dificultades que son muchas por las lesiones, estamos ahí peleando, luchando y lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener buena actitud, concentración y espíritu. Poco a poco los problemas que tenemos los vamos a resolver y, mientras, estamos peleando", resaltó.

Ancelotti restó importancia a la imagen de su equipo en los últimos minutos, cuando el Getafe generó ocasiones y se estrelló con los postes: "Es normal tener un bajón. Hemos tenido muchas oportunidades y manos a mano para cerrar el partido. Teniendo en cuenta que hemos jugado miércoles y que llegamos a las 6 de la mañana, que el jueves no pudimos entrenar, es normal tener un bajón en el final".

Por último, en clave brasileña, valoró el regreso de Rodrygo Goes y justificó la ausencia de minutos para Endrick, que pasó gran parte de la segunda mitad calentando en la banda.

"Rodrygo ha vuelto tras lesiones, no está a su nivel óptimo máximo, pero la hora que ha jugado lo ha hecho muy bien y estará mejor en el próximo partido. Endrick tiene que trabajar. No quería modificar y hacer un cambio a dos minutos del final porque Mbappé era muy peligroso, y Brahim y Arda estaban haciendo buen trabajo a nivel defensivo. Ha calentado y no ha entrado, pero estará disponible en el próximo partido", sentenció. EFE