Marlene Mourreau empatiza con Terelu Campos tras su confesión sexual

La portada de este miércoles de la revista 'Diez Minutos' ha dado mucho que hablar y es que Terelu Campos ha vuelto a dar una entrevista que ha causado un revuelo mediático inconmensurable al confesar que lleva nueve años sin tener sexo con nadie.

Unas palabras por las que muchos rostros conocidos han dado su opinión ante las cámaras y algunos de ellos se han puesto de parte de la colaboradora de televisión, desvelando que tampoco es tan raro su testimonio.

Este fin de semana, Marlene Mourreau ha hablado ante la prensa y ha confesado que ella lleva "dos años, desde que he dejado mi novio" sin tener contacto sexual y "ni lo he pensado, ni he buscado otro, ni pienso tener novio, la verdad".

Eso sí, no cierra la puerta a encontrar de nuevo el amor: "Bueno, si viene, esta cosa surge, no hay que buscarla... pero bueno, es soportable, ¿eh? Tampoco... Yo creo que, bueno, tenemos la menopausia, no somos tan sexuales".

En cuanto a la relación que mantiene con su hijo, Gabriel Guevara, Marlene explicaba que se hablan "por whatsapp, lo que pasa es que me gustaría verlo", pero "está ocupado, hace su vida, y yo te digo... yo a su edad estaba igual, o sea, no puedo reprochar a mi hijo como he sido yo con mi madre hace 40 o 50 años".