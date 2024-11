Luca Guadagnino critica la "censura obtusa" de su última película en Turquía

Marrakech (Marruecos), 30 nov (EFE).- El director italiano Luca Guadagnino criticó este sábado la "censura obtusa" en Turquía de su última película, 'Queer', y se preguntó si los que la han prohibido en ese país la han visto.

Guadagnino, que preside el jurado del Festival Internacional de Marrakech, habló en rueda de prensa de 'Queer', la cinta presentada en Venecia, que se estrenará en enero y narra las memorias del escritor 'beat' William S. Burroughs en los tugurios homosexuales del México de los años 50 del siglo pasado, protagonizadas por Daniel Craig.

"Cuando estamos ante un objeto que agita los valores de un modo tan potente, me alegro. ¿Quiero decir que me alegra que Turquía la haya vetado? No, porque quieres que tu trabajo llegue a la gente", dijo el director de la aclamada 'Call me by your name' (2017).

Para Guadagnino, la prohibición de 'Queer' en Turquía es "una censura obtusa, sobre todo en este mundo en el que la película se puede bajar de internet. Si alguien se baja la película en Turquía, me alegro".

El italiano indicó que las autoridades turcas la vetaron porque podría causar "desorden social", a lo que se preguntó si esas personas la han visto, y esperó que la cinta cause cierto "colapso social" porque ello querría decir que él no está "delirando" al escoger esta historia para llevar a la pantalla.

Guadagnino intenta hacer "cine real", explicó, un producto que cambie la manera de pensar de la gente "para siempre", en un contexto en que el cine solo tiene, para él, "un enemigo: el gusto de la industria". "Ese es el enemigo contra el que tenemos que luchar con ferocidad".

Preguntado por los movimientos de extrema derecha en el mundo, el directo afirmó que "el neoliberalismo se está extendiendo desde hace tiempo" y que el cine puede seguir el camino de directores comprometidos como el británico Ken Loach, o "crear un imaginario que rompa la opresión del neoliberalismo". "Creo que es lo que intentamos hacer todos. Necesitamos más de esto", agregó.

Guadagnino preside un jurado compuesto también por la estadounidense Patricia Arquette, el británico Andrew Garfield, la marroquí Nadia Kounda, el argentino Santiago Mitre, la belga Virginie Efira, la india Zona Akhtar y el iraní Ali Abbasi. EFE

(foto) (vídeo)