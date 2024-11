El CAI, dueño de los Clausura, buscará otra estrella ante los "leones" de Plaza Amador

Ciudad de Panamá, 29 nov (EFE).- El Club Atlético Independiente de la Chorrera (CAI) vuelve a jugar una final del fútbol panameño, en esta ocasión intentará alargar su racha de triunfos en torneos Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), cuando se mida por el título ante el CD Plaza Amador.

El equipo de la provincia de Panamá Oeste (contigua a la capital), comandado por el entrenador panameño Franklin Narváez, tiene seis campeonatos en sus vitrinas y, coincidencia, cinco de ellos han sido ganados en los torneos Clausura.

Narváez indicó a EFE, con una sonrisa en el rostro, que también han ganado en el torneo de Apertura, y eso solo se dio en el Apertura 2023, temporada que el CAI selló un triplete al ganar también los campeonatos Clausura 2022 y Clausura 2023.

Los otros títulos ganados por el CAI en los últimos años son en el Clausura 2018, Clausura 2019, Clausura 2020. En el Clausura 2015 perdió la final ante Árabe Unido de Colón y ese mismo año descendió a segunda división.

"Todo es distinto, los rivales han sido distintos, nos enfrentamos a un gran rival, estamos trabajando en base a eso y estamos positivos que levantaremos la copa", señaló el entrenador de CAI a EFE tras una rueda de prensa el pasado martes para dar a conocer los detalles de la final del Clausura.

Narváez e quita la etiqueta de favorito a su equipo pese a su paso invicto en tres finales y una temporada al comando el Oeste de la LPF sin ningún tipo de contratiempos.

"Yo siento que los favoritos no somos nosotros. Vamos a ver qué pasa el sábado (...) esta final hay que jugarla, jugarla bien y ganarla. No solo hablar durante la semana, sino también el día del partido tener esa capacidad, la tranquilidad y no llenarnos de ansias, para salir a hacer un buen fútbol y ser contundentes", apuntó.

En la vereda de enfrente están los "leones" del Plaza Amador, que no ganan una final desde el Apertura 2021, cuando sumaron su séptima estrella en el escudo de uno de los equipos más tradicionales en el fútbol panameño.

Plaza Amador vuelve a jugar una final, tras caer en el Apertura 2024 ante el Tauro F.C y su entrenador, Mario Méndez, dejó claro el "objetivo era llegar aquí, para tener nuestra revancha" y ganar la octava estrella.

"Plaza Amador ha hecho una inversión grande en el fútbol con su estructura, con su estadio, ha invertido en jugadores y eso a la larga también puede tener su premio y marca sus objetivos claros, que es ser campeón", señaló Méndez en conferencia de prensa el pasado martes.

Reconoció que ser entrenador de Plaza Amador no es fácil porque tienen "barra exigente" a la hora de jugar finales.

El Plaza Amador finalizó como líder del Este del torneo panameño, pero Méndez le restó importancia a esa condición y aseguró que "si hablamos de favoritismo Plaza Amador creo que tiene como tres o cuatro años que no gana título".

"Si hablamos de favoritismo, pueden ser ellos (CAI), porque llevan tres torneos seguidos ganando y es un equipo que sabe jugar finales", acotó.

La final del torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se jugará este sábado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al Este de la capital panameña, y está programada para las 18:30 hora local (23:00 GMT).EFE