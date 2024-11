Centenares de mineros exigen al Congreso de Perú que amplíe plazo para su registro formal

Lima, 29 nov (EFE).- Centenares de mineros informales peruanos se mantienen este viernes frente a la sede del Congreso de Perú, en el centro histórico de Lima, para exigir que se apruebe una ampliación de la norma que les permite registrarse como trabajadores legales, que debe finalizar el próximo 31 de diciembre.

La medida, que es rechazada por las empresas formales del sector, está siendo debatida por los parlamentarios, aunque sin llegar aún a un acuerdo final, mientras los mineros acampan desde hace más de dos semanas en calles aledañas al Palacio Legislativo.

"No eliminen el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sí a la ampliación", señalaron carteles mostrados a EFE en la zona por mineros que reiteraron su pedido.

Una de las manifestantes, que se identificó como un "seleccionador de mineral" que llegó junto a mineros artesanales desde la región sureña de Arequipa, dijo que se mantienen "en la lucha".

"Acá hay muchas bases, son muchos miles de mineros que están parados a nivel nacional, tanto en las carreteras, como en todos sitios, porque no escucha el Gobierno lo que estamos pidiendo, que es la ampliación de la formalización", declaró a EFE.

Aseguró que las autoridades del Gobierno y los congresistas los han "tildado de delincuentes, terroristas e ilegales", a pesar de que, según dijo, tributan y "ningún kilo de piedra (oro) sale sin facturación".

La mujer pidió, en ese sentido, a los congresistas "que escuchen eso", porque si se anula el Reinfo, "lo que nos van a empujar es ¿a donde vamos a trabajar?".

"Si no nos solucionan, vamos a estar acá; me va a dar mucha pena si no paso la Navidad con mis hijos, como tantas familias que hay acá", concluyó.

La protesta de los mineros informales también comprende desde el inicio de esta semana el bloqueo en varios puntos de la carretera Panamericana Sur, lo que ha restringido el tráfico de vehículos por esa autopista en, al menos, dos regiones del país.

Los principales bloqueos se ubican en los departamentos de Arequipa e Ica, donde camiones, autobuses y otros vehículos permanecen detenidos durante horas, con algunas breves interrupciones en las que se les permite retomar la circulación.

Los manifestantes piden que el próximo 31 de diciembre no se cierre el Reinfo, que se abrió hace más de una década y se ha ampliado en varias ocasiones, ya que según cifras oficiales la medida puede afectar a medio millón de personas.

Argumentan que es muy complejo para ellos formalizarse, pues dependen de terceros que no les entregan el contrato de explotación del terreno minero, lo que dificulta el trámite.

Para intentar solucionar la situación, el Gobierno presentó la semana pasada ante el Congreso el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocido como Ley MAPE, que busca ordenar y regular estas actividades en el país.

A pesar de ello, el proyecto no ha convencido a los mineros y organizaciones de pequeña minería, mientras que el Congreso ha decidido discutir otras propuestas sobre el tema, planteadas por varios legisladores, aunque sin ponerse aún de acuerdo.

Sin embargo, el pleno aprobó el pasado martes censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por "incapacidad, negligencia en su gestión y falta de idoneidad para atender la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales" y por la crisis en la empresa petrolera estatal Petroperú.

Mientras que los legisladores criticaron la propuesta de la Ley MAPE, el Gobierno de Dina Boluarte tuvo que aceptar este jueves la renuncia de Mucho, quien había asumido esa cartera en febrero pasado.

La minería informal y artesanal está presente en al menos 17 de las 25 regiones de Perú, principalmente en la explotación de oro, pero es foco permanente de accidentes fatales por las peligrosas condiciones de trabajo, así como del crimen organizado, en sus modalidades de sicariato, contrabando y trata de personas. EFE

