Borrell alerta de que la amenaza de Rusia será cada vez mayor y pide unidad a la UE

Bruselas, 29 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este viernes que la amenaza de Rusia será cada vez mayor para la UE y pidió a los Estados miembros unidad y evitar la fragmentación para impulsar su industria militar.

“La amenaza que Rusia representa para nosotros se va a hacer cada vez más grande, y los europeos tienen que despertar”, aseguró Borrell durante una conferencia en el Foro Europa de Bruselas, junto al consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.

El jefe de la diplomacia comunitaria, que mañana concluye su mandato de cinco años y el 1 de diciembre será sustituido por la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, recordó que Kiev volvió a ser fuertemente bombardeado el jueves por las fuerzas rusas y alertó a Europa que tiene que pasar a la acción.

“Una de las maneras de despertar es crear más capacidades de defensa y, en particular, en el dominio del aire y el espacio”, apuntó, y advirtió de la desventaja que tiene Ucrania en cuando a defensas aéreas.

Borrell lamentó que la UE no haya avanzado tanto en las capacidades aéreas de defensa como en la rama civil, y consideró que la causa sigue siendo la fragmentación en la demanda.

“Cada Estado miembro tiene su demanda y compiten entre ellos como si aún estuvieran en los tiempos en los que eran enemigos”, indicó.

Pese a que esa época ha quedado en el pasado, Borrell dijo que “no hemos superado esta fragmentación de la mente, de la dimensión estructural de las empresas que producen los equipos aéreos o capacidades militares”.

“La demanda no viene de un solo Pentágono, que es el que demanda los equipos para el ejército”, comentó, en referencia a la organización de la defensa en Estados Unidos.

En esa línea, Faury afirmó que la UE compra “más de la mitad” de sus adquisiciones militares fuera de su territorio dado que todos y cada uno de los países se encargan de su propia defensa y seguridad, tienen su propia agencia de compras de defensa y “atienden sus propias necesidades porque tienen sus propias fuerzas armadas”.

“Hoy en día no hay forma de avanzar en defensa sin una consolidación de la demanda y una consolidación de la oferta, pero la consolidación de la oferta no puede tener lugar si no hay una consolidación de la demanda”, comentó el consejero delegado de Airbus.

Si se dan esas condiciones, dijo, será posible “crear empresas, proyectos y programas a una escala que nos dé el potencial para ser fuertes, competitivos de cara al futuro”, y apuntó que aunque la UE cuenta con la tecnología necesaria no tiene aún la escala suficiente. EFE