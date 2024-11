Ana Guerra y Víctor Elías reaparecen juntos tras darse el 'sí quiero' y desvelan qué ha cambiado con su boda

Tras darse el 'sí quiero' el pasado 31 de octubre en una romántica ceremonia celebrada en plena Sierra de Madrid, y de plena actualidad no solo por su boda sino también por la reciente publicación del libro 'Yo sostenido. Historia de un juguete casi roto', en el que Víctor Elías se sincera sobre los momentos más complicado de su vida -como sus adicciones o la complicada relación que tuvo con sus padres, ya fallecidos- Ana Guerra y el músico han reaparecido juntos en el estreno del musical 'Salta conmigo'.

La pareja está radiante y más enamorada que nunca y, como reconocen, lo único que ha cambiado desde que se convirtieron en marido y mujer es que "nos queremos lo mismo o más". "Hay una expectativa de que hay un antes y un después y lo bonito es que nada cambia, solo queríamos un anillo más en el dedo aunque nos queremos más cada día" ha añadido la triunfita con una sonrisa, mirando con complicidad a su amor.

Una reaparición en la que Ana se ha mostrado orgullosa de cómo Víctor se ha abierto en canal en su libro: "Imagínate, yo sé perfectamente con quien me caso, no hay persona que esté más orgullosa". "La valentía tiene estos peajes" ha añadido, molesta por los "titulares sensacionalistas" sobre la obra que como confiesa les han hecho "mucho daño". "He sentido que no se ha expresado del todo bien cuál era la intención del libro dentro de los titulares que dan mucho jugo, pero bueno, sabemos a lo que nos enfrentamos con la prensa muchas veces, pero yo no puedo estar más orgullosa de la persona con la que me he casado. Mi titular sería 'Víctor Elías se abre en canal y muestra que es una persona valiente y cómo recomponerse de las cosas negativas que les pasan a todos en la vida'" asegura.

"Hay ciertos titulares que se venden de una forma distinta, pero agradecidos porque ha dado pie a que gente pueda entrar a seguir leyendo el libro" ha añadido el protagonista de 'Los Serrano', dejando claro que "no modificaría nada de las declaraciones, solo algunos titulares no se ajustan a lo que quiero contar en el libro. Está escrito para que intentemos normalizar todo y que nos dejen de doler estas cosas y que nos dejen de señalas".

Por último, y reconociendo que todavía no ha podido ver los retratos que la fotógrafa norteamericana Annie Leibovitz ha hecho de los Reyes Felipe y Letizia, Víctor ha zanjado la polémica por la ausencia de la Monarca -que es su prima- en su boda y ha explicado que "no pudo ir".