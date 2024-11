Oposición denuncia "pacto" entre Milei y Cristina Fernández al permitirle ser candidata

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- Dirigentes de la oposición en Argentina denunciaron este jueves que el Gobierno de Javier Milei tiene un "pacto" con la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) al evitar que se debata en el Congreso un proyecto de ley que impide ser candidatos a los condenados por corrupción, como la exmandataria.

La Cámara de Diputados intentó en vano sesionar para debatir el proyecto de ley "Ficha Limpia", que impide a los condenados en segunda instancia presentarse a elecciones generales a cargos públicos, al no conseguir quórum, no sólo porque el bloque peronista no se presentó, sino también, en parte, debido a las ausencias de diputados oficialistas y sus aliados.

"El presidente (Milei) dijo que quería poner el último clavo al cajón de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, él quiere que Cristina Fernández el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que" los candidatos oficialistas "le compitan y le ganen, y ése es el pacto que se acaba de consolidar hoy", denunció el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) en el recinto.

López afirmó que en la formación de ultraderechista de Milei quiere "confrontar" con Cristina Fernández en las elecciones legislativas de 2025 y "están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo (...). Ese es el acuerdo que se acaba de consolidar".

Recuerda que el expresidente de centroderecha Mauricio Macri (2015-2019) llevó adelante la misma estrategia de polarizar con la peronista Cristina Fernández, y ella terminó volviendo al poder como vicepresidenta de Alberto Fernández (2019-2023).

De sancionarse el proyecto de ley -que impedía a los condenados por cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, delitos y fraude contra la administración pública, entre otros, presentarse a elecciones-, hubiera impedido a Cristina Fernández ser candidata en 2025.

La Cámara de Casación Penal confirmó el 14 de noviembre último la condena para Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su Gobierno y el de su marido Néstor Kirchner (2003-2007).

El diputado Rodrigo de Loredo (Unión Cívica Radical) coincidió en que "el oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultra polarizadora, con fines electorales inmediatos, de que esto (Ficha Limpia) no prospere" y "de que se frustre por segunda vez en dos semanas algo que pide la sociedad argentina plenamente".

De Loredo recordó que esta ley ya está vigente en Uruguay, Brasil, Chile, Perú, México, España, así como cinco provincias argentinas, y que "ninguna ley proscribe a una candidata" como había sugerido el Ejecutivo respecto de Cristina Fernández.

Varios diputados llamaron "cómplices de la impunidad" a los ausentes y que "defraudaron" y "decepcionaron" a la población.

El diputado oficialista Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) rechazó "rotundamente la ausencia de muchos legisladores" de su espacio en el recinto y que haya "complicidades" y "confabulaciones" con el peronismo.

Pero la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) le pidió que "sancione a los diputados de su partido" que se ausentaron, le recordó que el oficialismo "no hizo ningún esfuerzo" para que esta ley se aprobara y que "en el medio están negociando (el nombramiento) de jueces federales también para garantizar la impunidad". EFE