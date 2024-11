La lluvia protagoniza el tradicional desfile de Acción de Gracias de Nueva York

Nueva York, 28 nov (EFE).- Además de las carrozas y globos gigantes voladores, las capas impermeables y paraguas protagonizaron este jueves el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, que transcurrió bajo una intensa lluvia que no impidió que miles de ciudadanos salieran a las calles para presenciar el centenario del evento.

Unas 22 carrozas con diferentes temáticas, entre ellas el tradicional pavo de Acción de Gracias; 17 globos gigantes de personajes de ficción como Minnie Mouse o Spider-Man; once bandas de música, centenares de animadores y artistas de la talla de Jennifer Hudson, Kylie Minogue o el colombiano Sebastián Yatra desfilaron durante varias horas por las calles de la ciudad.

"Llueva o haga sol, hay que salir", dijo el presentador de televisión Jimmy Fallon, también presente en el desfile.

La cantante y actriz Jennifer Hudson interpretó algunas canciones navideñas como 'Jingle Bells' y 'Let There Be Joy' y declaró por inaugurada la temporada navideña.

Kylie Minogue cantó temas como 'Padam Padam' y 'Can't Get You Out of My Head', cubierta por un paraguas que sujetaba uno de sus bailarines, bajo la intensa lluvia.

Y Sebastián Yatra dio el toque latino al evento, cantando 'Santa Claus is Comin' to Town', mezclando el español y el inglés.

Más de una veintena de artistas participaron, entre ellas la cantante y actriz británica Cynthia Erivo, una de las protagonistas de la película musical 'Wicked'.

Según explicó a EFE Brendan Kennedy, director de producción creativa de Macy’s Studios, esta edición, la número 98, ha sido la mayor hasta el momento.

Pese a que desde el primer desfile ha pasado un siglo, el desfile número cien será presumiblemente en 2026, ya que la cabalgata se suspendió entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Macy’s decidió reciclar sus globos de caucho y donarlos al Ejército.

En esta edición, por segundo año consecutivo, un grupo de manifestantes pro Gaza intentaron interrumpir el desfile, pero fueron detenidos por la policía.

Según el diario New York Post, unos veinte manifestantes ingresaron a la ruta del desfile con una gran pancarta que decía: "¡No celebren el genocidio!" y gritando "¡Palestina libre!", pero fueron detenidos rápidamente por la policía.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ya había advertido a los manifestantes que no se atrevieran a repetir el suceso del año pasado porque no iban a lograr interrumpir el icónico desfile.

El show ha cambiado mucho desde su primera edición de 1924. En aque entonces no tenía ninguno de los globos gigantescos, sino que su gran atracción eran los animales del zoológico de Central Park y ni siquiera se centraba en el feriado de Acción de Gracias, ya que se llamaba 'Desfile de Navidad de Macy's'.

No ha cambiado el punto de cierre del desfile, Herald Square, donde está la tienda principal de Macy’s, que llegó a ser la más grande del mundo, y que la última carroza sea la de Papá Noel para dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas.

Tras comer el pavo esta noche, mañana tendrá lugar el 'black friday' (viernes negro), la gran jornada de compras en la que los comercios ofrecen descuentos para fomentar la venta de productos. EFE

