La camiseta y las botas de Miguel de la Fuente del ascenso del Leganés, nuevas 'reliquias' del Museo Legends

La camiseta y las botas con las que Miguel de la Fuente, delantero del CD Leganés, alcanzó el ascenso a LaLiga EA Sports en la temporada 2023-24 son las piezas del Museo Legends, The Home of Football, presented by LaLiga, y serán exhibidas desde este jueves en el hall del museo, dentro del espacio 'Reliquia del mes'.

Tras su descenso a LaLiga Hypermotion al final de la temporada 2019-20, el CD Leganés militó en esa categoría durante las campañas 2020-21 y 2021-22. Con su reciente regreso a la élite del fútbol español, la entrega de estos objetos por parte de Miguel de la Fuente, máximo goleador del equipo durante la temporada del ascenso, simboliza parte de la rica historia del conjunto pepinero.

Durante el evento, la CEO de Legends, Laura Valdeolivas, expresó que es "un honor" contar con piezas como la camiseta y las botas de Miguel de la Fuente, que reflejan "su esfuerzo y dedicación". "Esta entrega es un reconocimiento a su gran temporada y a su contribución al regreso del Leganés a LaLiga EA Sports".

Por su parte, Miguel de la Fuente comentó que es "un privilegio" entregar estas piezas a Legends, un museo que "celebra la historia del fútbol mundial". "Espero que estos objetos sigan inspirando a jóvenes futbolistas y fans a recordar lo que significa luchar por alcanzar un sueño".

Legends, The Home of Football, alberga una de las colecciones más completas de memorabilia futbolística del mundo, con más de 5.000 piezas. La colección incluye objetos históricos de competiciones internacionales y nacionales, como UEFA, FIFA, CONMEBOL, Juegos Olímpicos y LaLiga, entre otras.