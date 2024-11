Asesinato de un joven hijo de jefe policial y denuncias de pederastia intrigan a Colombia

Bogotá, 28 nov (EFE).- El asesinato en una riña en Bogotá del hijo del inspector general de la Policía colombiana, tercero en la línea de mando de esa institución, tiene intrigado al país por tratarse de un joven de 21 años en un caso que incluye denuncias de presunta pederastia.

El crimen fue perpetrado en el sur de Bogotá el domingo pasado y ese día el comandante de la Policía de la capital colombiana, general José Daniel Gualdrón, detalló que además del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía, general William Rincón, tres personas más fueron heridas en la pelea.

El joven, que tenía un escolta de la Policía dada la importancia del cargo de su padre, murió por un disparo que hasta el momento no está claro quién le propinó en el confuso incidente que mezcla versiones encontradas e implica a varias familias.

Un vídeo de una cámara de seguridad muestra un forcejeo en plena calle de varias personas con otra que supuestamente es la víctima y luego aparece un hombre armado, vestido de civil, apuntando contra el grupo.

Con el paso de los días se han conocido detalles del crimen que han causado conmoción e indignación no solo por el asesinato sino también por supuestos actos de pederastia de la víctima que al parecer tenía una relación amorosa con una menor de 15 años a la que había contactado por redes sociales donde también hablaba, supuestamente, con otra niña de ocho años.

Por este caso fue detenido Andrés Camilo Sotelo, acusado de haber asesinado al hijo del oficial de la Policía y tío de la niña de ocho años.

La Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, cargos que no fueron aceptados.

Katherine Sotelo, madre de la niña de ocho años que supuestamente era contactada en redes sociales por Juan Felipe Rincón, relató a la emisora W Radio que no estaba enterada de que su hija tenía una cuenta de Instagram mediante la cual se comunicaba con el joven en su celular.

"Me di cuenta porque la noto nerviosa, le quito el celular y leí todas las barbaridades que le decía Juan Felipe (...) Mi hija dice que se habla con él hace apenas unos tres o cuatro días" y que Juan Felipe juega con ella un desafío llamado 'verdad o reto', afirmó.

Según la mujer, en las conversaciones el joven le pide a la niña "fotos de su vagina" y la menor le dice que se las manda pero con un emoticono y agrega que, al parecer, Rincón "le había enviado fotos de sus partes íntimas" a su hija.

Por eso lo citaron el domingo, haciéndole creer que era la niña, según Sotelo.

"Nosotros no queríamos matar a un muchacho porque a nadie se le desea la muerte, yo quería era hablar con él, tal vez cachetearlo porque eso no se hace, pero jamás íbamos a saber que llegaría con un policía que no estaba en sus cinco sentidos, que estaba drogado y que todo se iba a tornar así, que él mismo mató al que tenía que defender, él mismo baleó a mi hermano", agregó la mujer a la emisora.

Por su parte, la madre de Rincón, Dina Morales, dijo hoy a Noticias Caracol que en mayo pasado su hijo había denunciado la suplantación de uno de sus perfiles en redes sociales y afirmó que al joven le tendieron una trampa.

"Si ellos dicen que lo querían confrontar, a mí me parece que eso es mentira, porque si yo voy a confrontar a alguien, por más rabia que tenga, no me voy armada (...) Para mí todo esto es una mentira, a mi hijo le pusieron una trampa. ¿Con qué fin? No lo sé", dijo.

Sobre la posibilidad de que haya sido el propio guardaespaldas quien le propinó el disparo a su hijo en su afán por protegerlo durante la riña, Morales asegura que Rico siempre lo cuidó y que considera esa posibilidad "una hipótesis y una mentira".

"Necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón", dijo Morales en un video grabado en el que pidió: "Dejemos que sean las autoridades quienes se encarguen de decir realmente qué fue lo que pasó. No me expriman, no nos expriman más la herida". EFE