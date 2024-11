Mario Vaquerizo solo tiene palabras de admiración a su mujer

Mario Vaquerizo reaparecía esta semana en 'TardeAR' tras caerse del escenario durante una actuación de las Nancys Rubias en Cáceres y estar durante semanas recuperándose. La vida te pone en su sitio muchas veces. La vida me ha parado para bien y ahora hago vida de jubilado", reconocía en su vuelta al trabajo.

Europa Press ha podido hablar con el artista en exclusiva y nos ha confesado que solo tiene palabras de admiración y cariño hacia Olvido tras su accidente: "No es que solamente sea la chica de mi vida a día de hoy, sino que es una compañera estupenda que está para lo bueno y para lo malo, y en ella se demuestra absolutamente todo".

Y es que, "que yo haya pasado por ese trance y Olvido haya estado a mi lado, no significa que me haya demostrado lo que me quiere" porque su mujer se lo demuestra "todos los días, cuando estoy bien y cuando estoy menos bien, entonces eso es maravilloso".

En cuanto a cómo se ha enfrentado a estos días tan duros, desvelaba que "cuando estás en una adversidad o en una enfermedad y tienes una actitud positiva ante la vida, la recuperación es mucho mejor"... tanto es así que "yo creo que cuando estoy arriba es mucho mejor".

Sobre las próximas Navidades, Mario nos desvelaba que "lo vamos a hacer en nuestra casa porque siempre lo hacíamos en casa los papás" y esta vez toca "en nuestra casa, allá en Gran Vía, y vienen mis padres, mi hermana, mi suegra, mi mujer, y ahí mi padre cocinará todo lo más grande".

Tan cariñoso como siempre, Mario comentaba que "este año he escrito la carta a los Reyes Magos, que hacía tiempo que no lo hacía porque como nunca tenía tiempo, pero este año, como llevo un mes de recuperación, he ido buscando cositas y la he escrito" porque "lo importante es tener la ilusión de mandar la carta, más allá de esperar que recibas más o menos".