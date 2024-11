El CEO de Sabadell, ante la OPA de BBVA, avisa de que el "libre albedrío" de mercado llevaría a monopolio

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha argumentado de nuevo este martes en contra de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA, señalando que dejar el mercado al "libre albedrío" provocaría que ciertos sectores tiendan al monopolio.

"Si dejásemos que la economía libre de mercado funcionase a su absoluto libre albedrío hay algunos sectores que por su propia naturaleza tienden a la concentración y, por tanto, al oligopolio, y si los dejásemos, al monopolio", ha indicado el ejecutivo durante su intervención en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Madrid.

"Hay un debate muy importante encima de la mesa, que es hasta qué punto se debe respetar el libre albedrío de los accionistas y hasta qué punto se tienen que preservar algunos intereses que van más allá de los meros accionistas", ha puntualizado González-Bueno.

El CEO del Sabadell ha recordado que el deber subsidiario del consejo de administración y del banco no es solo defender los intereses de los accionistas. También tienen que considerar "otros elementos de interés y de bien común".

"La OPA no es buena para España, no es buena para Banco Sabadell, no es buena para sus clientes y no es buena para los accionistas", ha afirmado el directivo. González-Bueno ha vuelto a insistir en que la oferta presentada por BBVA no cuenta con un precio adecuado y que la prima ofrecida "ha desaparecido completamente".

El Sabadell tiene previsto distribuir entre sus accionistas para 2024 y 2025 unos 2.900 millones de euros entre dividendos y recompras de acciones. Eso "no es equiparable a lo que pueda hacer el BBVA", ha incidido González-Bueno, recordando que la distribución propuesta equivale a repartir entre los accionistas cerca de un tercio del valor del banco.

Sobre el entorno macroeconómico a corto plazo, González-Bueno ha destacado la posición de España, con un crecimiento del PIB del 3% para este año y de mas del 2% para el año que viene, algo que está por encima de la media europea.

"El eje franco-alemán se ha debilitado enormemente", ha explicado. Asimismo, ha avisado de la apreciación del dólar ante los mayores tipos de interés de Estados Unidos y los aparentes nuevos aranceles frente a importaciones anunciadas recientemente por Donald Trump.