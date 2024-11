André Onana recibe el FIFPRO Player Impact Award por su trabajo humanitario en África

Madrid, 26 nov (EFE).- André Onana, guardameta internacional camerunés del Manchester United, ha ganado el 'FIFPRO Player Impact Award' "por su trabajo humanitario en Camerún y otros países africanos" y "por su labor inspiradora fuera de los campos de juego", informa el sindicato de futbolistas.

El portero de 28 años lleva a cabo esta labor humanitaria a través de la Fundación André Onana, que "brinda atención médica gratuita y operaciones quirúrgicas de alta calidad a comunidades desfavorecidas de Camerún y otros países del África subsahariana", explica FIFPRO.

La fundación "colabora con un grupo de cirujanos y profesionales médicos que cada año operan y atienden a cientos de personas, sobre todo niños, para cambiarles la vida", agrega el sindicato, e indica que "los médicos que trabajan con la fundación de Onana han realizado más de 1.200 operaciones en los últimos tres años".

"Cuando pasé por Barcelona, Ámsterdam y Milán de camino al Manchester United tuve gente que me ayudó en ese viaje. Cuando estaba abatido me echaban una mano para que pudiera levantarme. Nunca he olvidado la ayuda que recibí. Por la gente que me apoyó en el pasado siento que tengo la responsabilidad de devolver y ayudar a los demás", afirma Onana en declaraciones que difunde FIFPRO.

"Cuando puse en marcha la Fundación André Onana la idea era ayudar a los niños ciegos de Camerún. Recibimos mucho apoyo y desde entonces se ha convertido en una ONG que ofrece atención médica y cirugías gratuitas a niños y adultos de comunidades desfavorecidas", explica el portero.

"Traemos médicos y cirujanos, en su mayoría españoles, para que realicen las intervenciones en África. En julio de este año realizamos nuestra cuarta campaña quirúrgica, en la que una delegación de profesionales sanitarios españoles -desde enfermeros hasta cirujanos pediátricos- ayudó a más de 350 personas en Yaundé, la capital de Camerún", subraya.

Marcus Rashford, compañero de Onana en el Manchester United, es uno de los ganadores anteriores del FIFPRO Impact Award. Fue en 2020, cuando una campaña liderada por él garantizó que los niños desfavorecidos del Reino Unido siguieran recibiendo comidas escolares gratuitas cuando las escuelas estaban cerradas.

FIFPRO informa de que donará 10.000 dólares estadounidenses a la Fundación André Onana para seguir apoyando su labor. EFE