Argentina pide en la ONU que no se instrumentalice la violencia contra las mujeres

Naciones Unidas, 25 nov (EFE).- Argentina pidió este lunes en la Asamblea General de la ONU que la violencia machista contra las mujeres y niñas "no sea utilizada con otro propósito" ni sirva "para legitimar otras causas que la protección" de sus víctimas.

La Asamblea celebró una sesión especial para conmemorar el Día Internacional contra la violencia de género, y había interés por escuchar a la representante argentina, toda vez que hace diez días Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de una resolución en la misma asamblea que pedía erradicar la violencia machista en el entorno digital.

Sin embargo, la representante argentina no negó la violencia machista -si bien no usó este término-, y la definió como "una violación intolerable a los derechos humanos y un obstáculo al desarrollo de las sociedades".

En general, su discurso no se apartó demasiado de los que pronunciaron otras delegaciones, y la representante argentina incidió en que es un problema que necesita "un abordaje multisectorial" que implique a la sociedad civil, y que es fundamental la prevención a través de acciones concretas.

Asimismo, resaltó que la violencia de carácter machista obedece a causas económicas, sociales, culturales y sicológicas, y debe estudiarse con un análisis de datos comparados.

Fue en este contexto que la delegada pidió no instrumentalizar la violencia machista y que no se use "para legitimar otras causas", que no especificó.

Según el Observatorio de Feminicidios coordinado por la organización feminista La Casa del Encuentro, en los diez primeros meses de este año se registraron en Argentina 243 muertes por violencia de género.

Argentina acumula más de 2.400 feminicidios en diez años, que han dejado al menos 2.047 niños sin madre, advirtió este lunes la campaña 'Son más que números' del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres. EFE

