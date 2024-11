Anabel Pantoja, su mensaje a David Rodríguez tras convertirse en padres: "Cada vez que te miro y te veo con ella..."

Tras 9 meses en los que nos ha mantenido informados en todo momento de cómo avanzaba su embarazo, Anabel Pantoja se convertía en madre de su primera hija junto a David Rodríguez este sábado 23 de noviembre. Una niña que ha nacido en Gran Canaria -donde la influencer tiene establecida su residencia- y a la que han decidido llamar Alma, como ella misma anunciaba pletórica en redes sociales horas después de dar a luz.

Apenas 24 horas después, los papás primerizos abandonaban el hospital para poner rumbo a 'Villa Panto' con la pequeña en brazos y, ya en casa, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido agradecer los mensajes de felicitación que ha recibido tras el nacimiento de su niña. Además, con la emoción a flor de piel, la influencer ha dedicado unas preciosas palabras a su pareja, revelando como nunca sus sentimientos por el fisioterapeuta después de que se haya especulado con que sería el 'culpable' de su distanciamiento de la tonadillera.

"No puedo expresar con palabras lo vivido en el parto, conocerla y mirarle a la cara. Gracias infinitas y de corazón a todas las personas que habéis tenido un minuto para escribirme y desearnos lo mejor, sé que lo hacéis de verdad" ha comenzado escribiendo en sus stories. "Mi estado: en una nube y en shock. Quería decir públicamente mi admiración y respeto a todas las madres que han parido hace 50 años, sin medios, adelantos y en sus propias casas, como mis abuelas. Todas ellas son unas súper heroínas. Y por supuesto, mi respeto a todas las madres. Ahora es algo que valoro y me eriza la piel solo pensarlo" ha añadido, homenajeando a todas las mujeres que han sido madres, incluida la suya, Merchi Bernal, que como no podía ser de otra manera ha estado a su lado en todo momento desde que llegó al mundo Alma.

Y en sus primeras impresiones tras llegar a casa con su hija, Anabel no ha dudado en abrir su corazón y dedicar un romántico mensaje a David, dándole su lugar en el que sin duda se ha convertido en el momento más especial de su vida. "No la has parido, ni la has llevado dentro 9 meses. Pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura" ha confesado, acompañando su declaración de amor de una imagen de ambos abrazados en la cama del hospital mirando a su pequeña -en su cunita a pocos centímetros de ellos- con adoración. "Juro, que cada vez que te miro y te veo con ella digo: Dios, estas dos personas son mi familia" ha concluido.

Un texto en el que deja entrever que al margen de las durísimas declaraciones de Isa Pantoja en '¡De Viernes!' relatando al detalle los traumáticos episodios en los que su madre le cortó el pelo a trasquilones en Cantora antes de que Kiko Rivra la regase con una manguera en pleno diciembre, ya tiene su propia familia, que no es otra que la que ha formado con el fisioterapeuta y su hija Alma.