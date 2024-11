Gustavo Costas y el ADN Racing: la alegría tras el sufrimiento

Buenos Aires, 23 nov (EFE).- El entrenador Gustavo Costas se declaró este martes en receso para hacer análisis tras conducir a Racing Club a la conquista por primera vez de la Copa Sudamericana.

“Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea y lo hicimos. Lo merecimos y, si no sufrimos, no éramos Racing. Lo ganamos muy bien, este grupo y la gente lo merecen", expresó el entrenador de 61 años.

Costas, quien cumplió casi toda su carrera de futbolista en el club de Avellaneda, trazó una sutil diferencia con la fuerza mediática de River Plate y Boca Juniors, y destacó la capacidad de sus jugadores de reponerse a las críticas.

"No somos millonarios, ni la mitad más uno, pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos en Paraguay. Recibimos doscientos mil palazos y faltas de respeto, pero nos levantamos y luego de 36 años logramos clasificarnos a una final con título", expresó.

A su lado, el goleador de la Copa Sudamericana Adrián 'Maravilla' Martínez aseguró que cualquier colega "daría lo que sea para estar en estar" en la Academia.

"Estoy contento por todos y por el profe porque es un hincha de Racing y nos dio todo para llegar hasta acá. Me pongo muy contento por él y por ser campeones”, expresó durante una distendida charla con la prensa.

Costas anunció que tras la conquista de la edición 23 de la Copa Sudamericana, el objetivo es la lucha por el título en Argentina de la Liga Profesional de Fútbol.

A falta de cuatro jornadas para el fin, Vélez Sarsfield lidera con 44 puntos, Huracán le escolta con 42 y Racing marcha en el tercer puesto con 40.

"Seguro que vamos a pelear por el campeonato también. Antes no estábamos para ganar nada y ahora hay que ir por el doblete. Pero primero hay que valorar este título de hoy", declaró el entrenador.

De Martínez a Martínez

“El calor fue terrible y a veinte minutos del fin le dije al ‘Profe’ que no daba más. Y Dios le dio la oportunidad a un compañero como Roger (Martínez) que por suerte, luego de tanto esfuerzo, hasta pudo convertir, porque es un gran profesional”, dijo 'Maravilla’ en alusión al delantero colombiano, autor del gol que sentenció a los 95 minutos la final contra Cruzeiro (3-1).

Costas dejó una reflexión para los hinchas y seguidores de la Racing. “La Academia se tiene que acostumbrar a ganar”.

"Ahora nos falta descansar y el hincha de Racing tiene que disputar porque desde los 2 años que estoy en el cargo nunca se vio algo parecido a lo que generó este plantel", puntualizó el técnico. EFE

(foto)