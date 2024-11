La vicepresidenta de Filipinas asegura que ha dado "orden de matar" al presidente si algo le sucede a ella

La oficina de comunicación de la Presidencia de Filipinas ha denunciado este sábado una "amenaza activa" a la vida del presidente Ferdinand Marcos Jr. y su esposa por parte de la vicepresidenta del país, Sara Duterte, que habría dado "orden de matar(los)" en caso de que un supuesto complot en su contra tuviera éxito.

"Actuando sobre la declaración clara e inequívoca de la vicepresidenta de que había contratado a un asesino para matar al presidente si un supuesto complot en su contra tenía éxito, el secretario ejecutivo ha remitido esta amenaza activa al Comando de Seguridad Presidencial para que tome las medidas correspondientes de inmediato", ha informado el departamento de comunicación presidencial en un comunicado.

Desde la Presidencia han asegurado que se toman "en serio" cualquier amenaza a la vida del mandatario, "más aún" cuando esta es "revelada públicamente en términos claros y ciertos".

La nota ha sido publicada después de que Duterte reconociera la víspera ante la prensa que ha contratado a un asesino para acabar con la vida de Marcos y de la primera dama en caso de que a ella le suceda algo malo.

"Hablé con alguien. Le dije que si me mataban, él debía matar a Marcos Jr., a (la primera dama) Liza Araneta y a (el diputado) Martín Romualdez. No es broma. Ya dejé instrucciones. Le dije: Si me meatan, no paréis hasta matarlos. Entonces él dijo 'sí", aseveró la vicepresidenta en declaraciones recogidas por el diario filipino 'The Manila Times'.

Según el mismo medio, las declaraciones de Duterte tienen su origen en la decisión de un panel de la Cámara de Representantes de transferir a Zuleika López, jefa de gabinete del vicepresidente, a un centro penitenciario en Mandaluyong.