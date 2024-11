Cristina Fernández cuestiona las políticas de Milei en el sector de la salud

Buenos Aires, 23 nov (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cuestionó este sábado las políticas del Gobierno del ultraliberal Javier Milei en el sector de la salud, donde han aumentado fuertemente los precios de los medicamentos y los valores para acceder a los servicios médicos privados.

"La salud no es un hecho científico: es un hecho político y social y requiere un modelo de país, donde no solo funcionen los hospitales sino además se construyan las redes de cloacas y agua potable para que la gente no se enferme, para que la gente acceda a una vivienda y tenga salarios que puedan hacer frente a la dignidad de la vida", dijo Fernández.

En el cierre del Encuentro Nacional de Salud, que reunió en la ciudad de Rosario a trabajadores del sistema sanitario argentino, la exmandataria afirmó que la "precarización" laboral y el "temor a perder el trabajo" afectan la salud mental de los argentinos.

Con ironía, comento que la salud mental también está afectada "en las más altas esferas".

"Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en Argentina y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco", señaló Fernández, recientemente consagrada como presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) y una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Milei y sus políticas de ajuste.

La también exvicepresidenta argentina (2019-2023) dijo que el Ejecutivo de Milei está "despedazando" el programa de médicos comunitarios, orientado a la atención de comunidades aborígenes.

Además, criticó a la actual Administración por su decisión de desregular los servicios privados de medicina 'prepaga', lo que le permite a las empresas fijar las cuotas sin autorización previa del Estado.

"Es mentiroso y falso el discurso de la desregulación del Estado para ayudar a los ciudadanos. Desregularon las prepagas en perjuicio de millones de personas, a los que les fijan la cuota que quieren las empresas. Hay mucha gente que se ha visto obligada a abandonar la prepaga y hoy hace cola en los hospitales públicos", indicó.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en los primeros diez meses del año los valores de las cuotas de servicios de medicina privada acumularon un alza del 200,5 %, mientras que los precios de los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud se incrementaron en promedio un 80 %.

Sin embargo, hay sectores de la población más afectados, como el de los adultos mayores, cuya cesta de medicamentos sufrió un incremento interanual de precios del 206,7 % medido a octubre pasado, de acuerdo a un reciente informe del Centro de Economía Política (CEPA).

"Los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular. Se le cayeron las ventas pero compensaron esa caída con un aumento indiscriminado de precios", denunció Fernández.

Reclamó que el Gobierno facilite la importación para bajar los costes para acceder a medicamentos.

"A ver, Milei, si sos tan guapo (valiente), desregulá los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios", desafío Fernández. EFE