VÍDEO: Hansi Flick: "Lamine no podrá jugar y nos tenemos que adaptar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este viernes que su jugador Lamine Yamal no podrá jugar este sábado en Balaídos contra el RC Celta de Vigo y que deberán "adaptarse" a su ausencia, si bien la desvincula de la derrota contra la Real Sociedad, y ha comentado también que sigue sin ver el polémica fuera de juego de Robert Lewandowski y ha agradecido los elogios recibidos por parte de la leyenda blaugrana Leo Messi.

"Nos tenemos que adaptar. Tenemos otos jugadores que pueden jugar en su sitio, pero Lamine no podrá jugar mañana y ya veremos cuándo estará bien para jugar con nosotros, lo importante es que cuando vuelva lo haga al cien por cien", manifestó en rueda de prensa.

El delantero se perdió la derrota en casa de la Real Sociedad (1-0), pero Flick no cree que fuera debido a su ausencia. "Contra la Real Sociedad no jugamos bien y esa es la razón de la derrota. Lamine no jugó y es muy importante para nosotros, pero hay que adaptarse", reiteró.

Ahora, en un Balaídos que es mal feudo para el Barça, con apenas 2 victorias en las últimas 9 visitas en LaLiga, espera una buena versión de su equipo. "Espero un buen partido, un buen Celta. Sé que es importante tras el parón empezar bien y este es nuestro objetivo para mañana", aseguró.

Reconoció, eso sí, que tienen "algunas limitaciones" tácticas. "No tenemos a Lamine pero hay mucha calidad y jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Siempre es lo mismo, vemos lo que necesitamos para cada partido y diseñamos nuestro plan de partido. Será así para el Celta y espero que lo hagamos bien", auguró.

"Gavi está para jugar de inicio, sí. Me dice que puede jugar en cualquier sitio, y lo da todo en cualquier posición y esa es la mejor respuesta", comentó sobre el centrocampista internacional español, que apunta a titular en un partido en el que no estará tampoco Frenkie de Jong.

El neerlandés podría volver pronto, igual que el central Ronald Araujo. No tanto un Andreas Christensen que ha tenido que pasar por quirófano. "Ha sido importante programar esta operación para Christensen, podrá volver antes según los servicios médicos. Y Ronald Araujo volverá el domingo, porque estará en condiciones y podrá entrenar de nuevo con el grupo. Es una buena noticia", señaló.

Por otro lado, sobre el fuera de juego de Robert Lewandowski y el gol anulado al Barça --con posible error tecnológico del fuera de juego semiautomático--, Flick aseguró que sigue sin entenderlo. "A veces está bien que expliquen lo pitado, que LaLiga o la RFEF den algunas explicaciones. Pero todos somos humanos, son cosas que pasan y no es tan importante", matizó.

¿Se ve Flick 10 años en el Barça? No lo parece. "No soy adivino, pero 10 años... No lo sé, no lo creo. Podría ser mucho tiempo, pero tengo cuatro nietos y espero pasar más tiempo con ellos. No sé si ahora podré pero seguro que en unos años sí", comentó, al ser preguntado por la renovación de Pep Guardiola con el City hasta 2027.

Y se sinceró sobre los elogios recibidos desde Miami, en boca de Leo Messi, que calificó de "espectacular" al Barça del alemán. "Es un honor que el mejor jugador del Barça y el mejor de la historia diga eso. Y que esté siguiendo al equipo. Valora lo que hacen los jóvenes y honra a lo que hace este club. Significa mucho para todo el equipo", manifestó.

