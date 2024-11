Tana Rivera sale en defensa de su madre y contesta sin paliativos a su tío Cayetano Martínez de Irujo

El décimo aniversario de muerte de la inolvidable Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, se ha visto empañado por la ausencia de varios de sus hijos en el funeral que ha organizado Cayetano Martínez de Irujo en su honor en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. A pesar de que sí que estuvieron presentes el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente de la Barquera, el jinete no dudó en recriminar a su hermana Eugenia que no hubiese asistido a la misa en un día tan señalado para recordar a su madre.

Unas declaraciones a las que no ha dudado en reaccionar la hija de la duquesa de Montoro, Cayetana Rivera, que tras no acudir al funeral de su abuela en Sevilla, ha reaparecido este jueves en Madrid en la presentación de la nueva colección de vajilla y mantelería que han diseñado conjuntamente su madre y Lorenzo Caprile para 'Madame Sushita'.

Respecto a su sonada ausencia en la misa -ya que otros años sí que ha estado presente para recordar a la Duquesa- Tana ha hecho suyas las palabras de Eugenia y, explicando que "tenía mucho trabajo y no podía ir, pero yo es que tampoco necesitaría esas cosas para tener a mi abuela presente, la verdad". "Yo siempre que puedo voy, incluso vivo en Sevilla y cuando puedo me paso por la iglesia de los Gitanos y la veo y rezo y demás, pero es que justo no podía porque tenía muchísimo trabajo, tenía que estar aquí muy temprano hoy y es que a mi abuela la recuerdo todos los días" ha aclarado.

Confesando que no se "había enterado de nada", la hija de Fran Rivera ha respondido con ironía a las declaraciones de su tío Cayetano apuntando que el distanciamiento de sus hermanos se debería a que él fue el "elegido" por su madre para llevar la gestión de la casa de Alba: "¿Pero el elegido de qué? Ah, sí. Lo dice él. Ah, bueno, oye, pero pues me alegro" ha exclamado, dejando claro que a diferencia de su madre, su relación con el jinete es buena. "Yo me llevo bien con todo el mundo" ha zanjado.