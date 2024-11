Elena Tablada, implacable, manda un mensaje a Javier Ungría: "El que no la debe no la teme"

Continúa la guerra mediática entre Elena Tablada y Javier Ungría, que lejos de solucionarse parece en su punto más álgido dos años después de su polémica separación. Hace unas semanas el empresario se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre los motivos de su ruptura, dando una versión que nada tenía que ver con la de la diseñadora (que pasaba porque su historia de amor había acabado por dinamitarse después de que su marido le cogiese "manía" a su hija mayor, Ella).

Indignada, Elena retaba públicamente a Javier a un 'cara a cara' en el programa de Mediaset, pero él se negaba, argumentando que no quería hacer de sus diferencias un 'circo' mediático ni enfrentarse en televisión a la madre de su hija Camilla.

Mientras ella insiste en que quiere poner fin a su enfrentamiento y advierte que se alargará mientras su exmarido siga hablando, el concursante de 'Supervivientes 2024' reaparecía tras ser intervenido de una hernia en la fiesta de Navidad de la productora 'Cuarzo' y aseguraba que aunque Elena "siempre dice lo mismo", él estaría dispuesto a "dialogar" con la diseñadora para 'firmar' la paz.

Algo a lo que Tablada no está dispuesta, como ha dejado claro este miércoles en la X cena benéfica a favor de la Fundación 'Infancia sin Fronteras', lanzando un demoledor mensaje a Javier tras no haberse querido sentar con ella en un plató: "Solamente te puedo decir que 'el que no la debe, no la teme', entonces yo quise sentarme, él no, como decimos los cubanos, 'el que no la debe no la teme'".

"Creo no soy ni la primera ni la última mujer ni hombre que ha formado parte de una relación que tiene ese tipo de circunstancias en un divorcio. Pena, me da pena, pero son cosas que pasan a todo el mundo, no solo a Elena Tablada" ha asegurado, dejando entrever que la imagen conciliadora que da el empresario ante las cámaras no es la verdadera. "Dar la cara que se quiera dar es súper fácil cuando sabes actuar bien. Yo no, a mí todo se me nota" ha sentenciado.

Y su respuesta a la pregunta de si perdonaría a Javier no deja lugar a dudas: "Claro, a la primera a mí misma".

Aunque su relación es de lo más tensa, cumplen escrupulosamente el convenio de visitas de la hija que tienen en común y, como nos ha contado, la niña pasará la primera parte de las Navidades con su padre y despedirá el año con ella. "Me voy a Miami, toda mi familia nos vamos a Miami. Las dos primeras como ellas están con sus papás lo paso sola, regreso, las recojo y me vuelvo a Miami, como si fuera a Toledo. Lo hacemos a lo grande" desvela.