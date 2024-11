El exjefe de Guardia Civil en Barajas se enteró una hora antes de la llegada de Delcy: "Era extraño, no podía entrar"

El exjefe de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Guardia Civil en Madrid, el general de Brigada David Blanes, ha asegurado este jueves en el Senado que supo "una hora antes" que iba a aterrizar la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020. "Era extraño", ha admitido, para añadir que comprobó que la dirigente tenía prohibido pisar suelo europeo.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, en la que ha señalado que la responsabilidad de que no entren en España personas que no puedan ser admitidas no era de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional, quienes le transmitieron que se hacían cargo del operativo.

"De lo que vi entonces, por parte de Guardia Civil se actuó correctamente, o por lo menos aparentemente correctamente", ha indicado, antes de afirmar que de la revisión que hizo los días siguientes no le consta que registraran esa noche en el aeropuerto "ningún delito ni ninguna infracción".

En este sentido, ha señalado que a las tres y media de la madrugada, y otra vez a las ocho y media de la mañana, informó de lo sucedido a su superior, que entonces era el coronel Diego Pérez de los Cobos por ser jefe de la Comandancia de Madrid.

Y ha indicado que pidió a AENA las imágenes de las cámaras de seguridad para comprobar si por parte de la Guardia Civil habían cometido algún error, pero no se las dieron porque le contestaron que habían reservado esas imágenes para la investigación judicial.

SÍ SABÍA QUE VIAJABA UN MINISTRO VENEZOLANO

Blanes ha explicado que desde días antes conocía que venía un avión procedente de Venezuela, en cuyo listado de pasajeros figuraba el ministro de Turismo venezolano, ha dicho, pero "en ningún momento constaba" Delcy Rodríguez.

"Extraño sí era, sobre todo porque no teníamos constancia oficial de que llegara. Nos enteramos una hora antes a través de la comisaría de Policía", que sí tenía conocimiento, según ha relatado, precisando que a esas horas él estaba en casa, no en el aeropuerto, donde el avión llegó sobre las 1.00 horas.

Ha añadido que tras hablar con la Policía comprobó en internet la resolución de la Unión Europea por la que Delcy Rodríguez "no podía entrar en el suelo de la Unión Europea".

Sobre si cree que la dirigente venezolana pisó suelo Schengen, se ha limitado a decir que no es una competencia de Guardia Civil, si bien ha expresado que hasta que una persona "no pasa el control de pasaportes no se puede considerar que ha entrado en el país".

NIEGA PRESIONES DE MARLASKA

Blanes, actual director del gabinete de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado haber recibido instrucciones o presiones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o de otros miembros del Gobierno sobre cómo actuar.

Además, ha dicho que no conoce a Koldo García ni a Víctor de Aldama, investigados en la causa, y que vio en fotografías publicadas por la prensa que había personas caminando por la pista que no sabe distinguir quiénes son.

Al ser preguntado si cree que en el avión cabían maletas cargadas de lingotes de oro, ha dudado de ello, asegurando que por el peso tendrían que quitar pasajeros para poder meterlas.

Además, ha indicado que no tiene pruebas de que el guardia civil investigado en el 'caso Koldo', Rubén Villalba, estuviera esa noche en Barajas, para agregar que si hubiera interactuado con agentes, "hubiera tenido consecuencias para el señor", después de asegurar que en ningún momento personal de Guardia Civil interactuó con la comitiva.