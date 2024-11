Borrell a Netanyahu: Si la solución es aniquilar a los palestinos, el mundo no la aceptará

Amán, 21 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, instó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino israelí y afirmó que si se trata de "la aniquilación de los palestinos, la comunidad internacional no lo aceptará".

"Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará", dijo Borrell en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

El jefe de la diplomacia europea defendió en su intervención que la única solución al conflicto es "dar a los palestinos un Estado, su dignidad y libertad" y afirmó que los países miembros de la Unión Europea, pese a sus divergencias en esta causa, coinciden todos en esta opción como la única solución política viable.

"No veo ninguna otra solución. Si alguien está en contra de esta solución, parece que Netanyahu está en contra de esta solución, entonces tiene la obligación de explicarnos qué solución quiere: cuál es su solución, por favor, explíquenos", insistió en una alusión directa al mandatario israelí.

Borrell definió lo que consideró la forma de actuar del político israelí y de su Gobierno respecto a esta cuestión: "La respuesta no es una respuesta, es una acción. No dicen, hacen. Y lo que hacen es obvio: forzar a los palestinos fuera de su tierra, expulsarlos. Esto no es una solución porque siete millones de personas no desaparecerán ni migrarán a la Luna, se quedarán".

El representante europeo reconoció que este conflicto es un momento histórico con el que tiene que lidiar la Unión Europea en paralelo a la invasión rusa de Ucrania; dos guerras que los Veintisiete han abordado de forma distinta por las diferencias de concepción de cada uno de sus integrantes.

Pese a ello, Borrell aseguró que su rol ha sido el de lograr un punto común y reiteró que este es la solución de los dos Estados independientes, uno para Palestina y otro para Israel, que ponga fin a la actual guerra que desde el 7 de octubre de 2023 ha causado más de 44.000 muertos en la Franja de Gaza y ha exacerbado la ocupación de territorios en Cisjordania.

La reunión del mandatario europeo con su homólogo jordano se da en su segunda jornada en el reino hachemita, incluida en su novena y última gira en Oriente Medio que le llevará este viernes a Chipre y finalizará el domingo en el Líbano, país actualmente inmerso en un proceso de negociaciones mediadas por Estados Unidos para alcanzar una tregua con Israel. EFE

