Oposición venezolana enseña actas de votación al Senado chileno en búsqueda de más apoyos

Santiago de Chile, 20 nov (EFE).- La oposición venezolana enseñó este miércoles al Senado chileno las actas de votación que están utilizando como prueba de la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio y con las que buscan que la comunidad internacional le reconozca como presidente a partir de enero.

"Estas no son las actas de María Corina Machado, no son las actas de Edmundo González Urrutia, no son las actas de la oposición, son las actas que fueron emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con los resultados y que nosotros recuperamos en un ejercicio ciudadanía y de vocación", dijo Gustavo Silva, experto electoral del Comando Con Venezuela, que agrupa a partidos políticos y organizaciones opositoras.

El CNE proclamó en esos comicios la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo aún no ha publicado las actas con los resultados desagregados, pese a los llamamientos de Estados Unidos, la Unión Europea o países latinoamericanos como Brasil o Colombia.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, publicó en una web unas actas que asegura haber recabado a través de testigos y miembros de mesa el día de los comicios que dan como vencedor con más del doble de votos a González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.

"De aquí al 10 de enero tenemos por mandato interamericano y por compromiso con la democracia, la verdad y los derechos humanos un campo de acción único para reconocer estos resultados", indicó Silva en un punto de prensa en el Senado chileno.

La muestra de las actas tiene lugar un día después de que Estados Unidos reconociera por primera vez a González Urrutia como presidente de Venezuela, algo que ya han hecho países como Argentina o Perú.

En una declaración a un canal televisivo tras su reconocimiento por parte de EE.UU, González Urrutia subrayó que se mantiene firme en su intención de regresar a Venezuela el próximo 10 de enero para jurar como presidente de ese país, como manda la Constitución.

La Unión Europea ha distinguido recientemente a González Urrutia y a Machado con el Premio Sájarov 2024.

"No nos hemos olvidado de Venezuela y vamos a persistir en apoyarlos hasta que Edmundo González asuma el mandato que le entregó el pueblo de Venezuela", indicó por su parte en el mismo punto de prensa de este miércoles Matías Walker, vicepresidente del Senado chileno.

El presidente chileno, Gabriel Boric, que siempre ha sido una de las voces más críticas contra Maduro, fue el primer líder internacional en exigir transparencia durante la jornada electoral del 28 de julio e insiste en que no validará ningúún resultado que no esté verificado por "organismos internacionales independientes".

Chile es uno de los siete países latinoamericanos que tuvieron que retirar sus misiones diplomáticas de Venezuela tras la orden de Maduro de julio en rechazo a sus "injerencistas" declaraciones sobre las presidenciales. EFE

