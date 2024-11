José Luis Martínez Almeida desvela, entre risas, su último detalle "romántico" con Teresa Urquijo

Invitado de lujo este martes para 'El Hormiguero' y Pablo Motos, que en plena batalla de audiencias contra David Broncano y 'La Revuelta', se ha llevado 'el gato al agua' sentando en su plató a José Luis Martínez Almeida. Y como no podía ser de otra manera, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid no ha defraudado, mostrando su imagen más espontánea y desenfadada en una divertida entrevista en la que nos ha dejado numerosos titulares.

Y es que al margen de hablar de su cargo político y de asuntos más serios como la gestión de la DANA, también se ha sincerado sobre su vida personal y ha hecho balance de su vida de casado con Teresa Urquijo, con la que protagonizó una de las bodas de la temporada el pasado 6 de abril y de la que, es innegable, está profundamente enamorado.

Como ha relatado, conoció a su ahora mujer en una entrega de premios y, tras dos encuentros fortuitos más, fue la nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma quien dio el primer paso. "Me pidió el contacto. Cualquiera le hubiera dado el número de teléfono, pero yo le di mi correo electrónico" ha admitido risueño, revelando que cuando ella le escribió preguntándole cuándo podría quedar, trató de "corregir" su torpeza y le dijo que "para ella tenía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes".

El resto ya es historia y ahora están felizmente casados, aunque como ha reconocido Almeida, en un principio tuvo "dudas": "No por ella, sino por mí. 49 años soltero es mucho, te haces maniático y no sabía si sería capaz de adaptarme, estar a la altura de una persona como Teresa".

Por suerte, la convivencia es maravillosa, y el político no ha tenido problemas en revelar cuál es el principal problema al que se enfrentan, que no es otro que su "incapacidad" para la cocina. "Entre los dos no sumamos un huevo frito. Yo te dije que yo era latino, pero ella es latina plus, tira más de latas que yo" ha confesado entre risas, asegurando que aunque su suegra les regaló un robot de cocina "sirve como un jarrón. Lo sacamos de la caja y ahí está de adorno".

Cercano y divertido, el alcalde de la capital ha contado también el detalle que tiene cada mañana con Teresa, y no es otro que "vestirme a oscuras". "Yo madrugo más que ella y claro, me tengo que vestir. Es un detalle, calcetines, pantalón como puedo, la corbata no sabes ni cómo queda... Pero me voy feliz de casa" ha expresado con una sonrisa que refleja lo feliz que está con su vida de casado.

Una charla de lo más cercana en la que las hormigas 'Trancas y Barrancas' no han dudado en preguntarle cuál había sido el último detalle romántico que había tenido con su mujer. Y, dando muestras de su sinceridad, Almeida ha dejado a todos sin palabras al confesar que su última muestra de romanticismo con Teresa ha sido "recoger la ropa en casa": "Nuestra casa no es muy grande y tenemos un tendedero de estos que ponemos en medio en la cocina, cosa que no nos gusta mucho. El otro día llegué antes que ella, quería darle una sorpresa y lo recogí para que cuando llegara no estuviera". "Otros regalan flores, bombones... Yo recojo la ropa, cada uno hace lo que le cuesta" ha apuntado a carcajadas, desvelando que tal fue la sorpresa de su mujer al ver que ya no estaba el tendedero que le preguntó "¿te sientes culpable por algo?". "De esto del matrimonio se aprende todos los días" ha exclamado.

Sin ocultar su deseo de convertirse en padre junto a Teresa, y haciendo alusión a que él es seguidor acérrimo del Atlético de Madrid mientras su mujer es forofa del Real Madrid, el político ha bromeado con que "en espera de que lleguen los hijos estoy cediendo prácticamente en todo, esperando que ella tenga la generosidad de ceder solo en el equipo de fútbol que van a seguir los niños. Que ceda aunque solo sea en eso, sino ahí es cuando vamos a tener problemas de verdad" ha apuntado con sentido del humor.