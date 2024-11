Swire Properties presenta los interiores de The Residences at Mandarin Oriental (Miami)

MIAMI, 19 de noviembre de 2024

MIAMI, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Swire Properties, Inc. ha presentado oficialmente los interiores de The Residences at Mandarin Oriental, Miami, en la exclusiva comunidad isleña de Brickell Key. Compuesto por dos torres que combinan un diseño de primera clase, el legendario servicio de Mandarin Oriental y vistas panorámicas impresionantes, este desarrollo representa la última oportunidad de poseer un hogar de nueva construcción en Brickell Key.

The Residences, ubicada en la Torre Sur de 66 pisos, fue concebida por el diseñador de interiores parisino AD 100 Tristan Auer. Cada una de las 228 residencias de dos a cinco habitaciones cuenta con interiores espaciosos y acabados exquisitos con techos de 11 pies. Las amplias suites principales ofrecen baños tipo spa, armarios forrados en cuero y un bar de medianoche para un cóctel al anochecer o un espresso por la mañana. Los baños están diseñados con accesorios Dornbracht, pisos de piedra de mármol y sanitarios dobles. Las amplias cocinas están equipadas con armarios italianos personalizados de Molteni&C y exquisitamente combinados con accesorios Dornbracht y electrodomésticos Gaggenau. El uso de piedras naturales en todas las residencias hace que sean cálidas y acogedoras, al igual que las grandes terrazas privadas.

The Residences at Mandarin Oriental, Miami está viendo un interés sin precedentes en uno de los mercados inmobiliarios más activos del mundo, con cerca de 500 millones de dólares en contratos firmados en los primeros 60 días de ventas, de casi 1.000 millones de dólares en reservas hasta la fecha. El equipo de diseño global también incluye a Laura González (diseñadora de interiores AD 100), Kohn Pedersen Fox (arquitecto), la firma tailandesa Shma (paisajismo) y la firma británica Speirs Major (iluminación). La Torre Norte albergará el nuevo hotel insignia norteamericano Mandarin Oriental y contará con 121 habitaciones, 66 residencias privadas y 28 residencias de hotel que pronto serán lanzadas al mercado.

Actualmente los precios comienzan en US $4,9 millones. Se espera que The Residences esté finalizado en 2029. Para más información, visite mo-residencesmiami.com.

ACERCA DE SWIRE PROPERTIES

Swire Properties Inc., con sede en Miami desde 1979, es uno de los principales desarrolladores de propiedades urbanas de oficinas, hoteles y condominios del sur de la Florida. El poderoso desarrollador es conocido por su desarrollo planificado de 1.000 millones de dólares Brickell City Centre y la isla de Brickell Key en el centro de Miami. La empresa es la rama inmobiliaria estadounidense de Swire Properties Limited, que desarrolla y administra propiedades comerciales, minoristas, hoteleras y residenciales a nivel mundial. Swire Properties es ampliamente reconocida por su firme compromiso con el desarrollo sostenible y ocupa un lugar destacado en los principales índices y puntos de referencia de desarrollo sostenible en el mundo. Ocupa el segundo lugar entre sus homólogos inmobiliarios en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones 2023. La empresa matriz de Swire Properties es John Swire & Sons Limited, un conglomerado internacional con una cartera diversificada de negocios fundado en Liverpool hace más de 200 años y tiene su sede en Reino Unido. Para obtener más información, visite https://swirepropertiesusa.com/.

