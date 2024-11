Maturana: "Cuando Lamine juegue un Mundial habrá argumentos para compararlo con Messi"

Iñaki Benito

Bilbao, 19 nov (EFE).- El técnico colombiano Francisco "Pacho" Maturana considera que "sería un atrevimiento" comparar ahora a Lamine Yamal con astros mundiales de la talla del argentino Leo Messi porque será "el día que juegue un Mundial cuando habrá argumentos para compararlos".

"¿Dónde se hicieron famosos Pelé, Maradona, Messi...? Todos en un Mundial. No puede hacerse famoso en un partido común y corriente, hay que hacerse famoso en un Mundial", recalcó Maturana en una entrevista concedida a Efe en Bilbao, donde asistirá mañana miércoles invitado por la Fundación Athletic a la proyección de la película "Colombia: Camino a la gloria", dirigida por Luis Ara.

"Es muy fácil coronar a alguien cuando no ha hecho algo, el camino del fútbol no es así. Un Mundial es un camino fantástico. Messi, Maradona, Jairzinho, Pelé, Ronaldinho.. ¿Que crack no jugó un Mundial? El día que lo juegue lo podemos poner a la altura", incidió.

Maturana (Quibdó/Colombia, 15 de febrero de 1949) añadió que en el caso de los futbolistas jóvenes como la estrella del Barcelona "es muy importante ir despacito" porque "hoy en día el jugador no se ve, se siente jugador por lo que le dicen".

"Cuando yo jugaba al fútbol era más duro el partido del lunes que el del domingo porque el lunes tenía que entrenar con todas las embarradas que hacía. Yo crecía con eso. No sé si ahora los jugadores se ven lo que hacen", explica.

En el caso de Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia, considera que "nadie juega bien por azar" y que el francés "ya demostró que es un buen jugador" antes de fichar por el Real Madrid por lo que cree que para que vuelva a alcanzar su nivel sobre el terreno de juego "hay que buscar ese algo que le está entorpeciendo como persona".

Por otro lado, cuestionado por el buen momento de la selección española y los títulos logrados a partir de la Eurocopa de 2008 recalcó que "por casualidad se puede ganar un partido, no un torneo" y consideró que la clave del éxito de España es que "el trabajo formativo se está haciendo bien".

"El fútbol es cómo se mueve el jugador, cómo interpreta el juego y tener la inteligencia suficiente. Estos jóvenes no salen de la noche a la mañana. Es la formación y eso hay que valorarlo", apunta Maturana para quien, no obstante, "muchas veces el fútbol no es ganar sino la forma de ganar".

"Los decanos del fútbol te hablan de la 'Naranja Mecánica' (Holanda) y nunca ganó, pero está en el corazón de todos los que aman el buen fútbol. O el Brasil que jugó el Mundial en España no ganó el torneo y se le reconoce más que el Brasil que ganó en Estados Unidos", reflexionó.

Por último, el técnico tuvo también palabras de elogio para el Athletic Club y valoró el título de Copa conquistado por el equipo rojiblanco el pasado mes de abril en La Cartuja después de un paréntesis de 40 años como "un perfume" y "un motivo de orgullo" para el club y para sus aficionados.

"Ya me contaron cómo se celebró y lo hicieron con justicia y con razón porque es algo que ustedes construyen. Todos esos jugadores son el producto del cariño que cada uno de acá le entrega a ellos. Por eso no ganan ellos, ganan todos", ensalzó Maturana. EFE

ibn/ida/jap

(foto) (video)