El Ejército de Israel mata a tres palestinos en una nueva operación en Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado este martes a tres palestinos en una nueva operación llevada a cabo en el norte de Cisjordania, según han denunciado las autoridades palestinas, sin que por el momento haya trascendido si se trata de miembros de alguna facción armada.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que los muertos en la operación, llevada a cabo en Qabatiya, cerca de Yenín, son Raed Abdulrahman Sadiq Hanaisha, Anuar Nidal Taufiq Sabané y Suleiman Adnan Suleiman Tazaza.

El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre la operación, que se ha extendido también a Yenín y su campamento de refugiados, si bien fuentes militares citadas por el diario 'The Times of Israel' han indicado que los tres fallecidos son milicianos.

Alrededor de 785 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de Israel y colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra territorio israelí.

Los ataques, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, llevaron a Israel a lanzar una ofensiva contra la Franja de Gaza que deja hasta la fecha más de 43.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista.