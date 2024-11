Argentina retira a sus tropas de la FINUL en Líbano

El Gobierno de Argentina ha retirado a sus tropas de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) en el marco del aumento de los enfrentamientos entre Israel, país al que considera socio, y el partido milicia chií libanés Hezbolá.

El jefe de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha confirmado en una rueda de prensa desde Nueva York que Buenos Aires no ha dado explicaciones de esta decisión, si bien ha asegurado que "es prerrogativa de cada Estado" retirar a sus tropas.

Lacroix ha detallado que la decisión afecta a cuatro militares de la misión de Líbano, si bien hay 'cascos azules' argentinos desplegados en otras operaciones, como en Chipre, donde Argentina está a cargo del 'sector este' y cuenta con un helicóptero.

"En términos del compromiso, la dedicación y la firmeza de los países que aportan contingentes, sigo viendo un grado muy fuerte de compromiso para permanecer en la FINUL y apoyarla", ha agregado al ser preguntado sobre si esto podría sentar un "precedente".

