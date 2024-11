La Eurocámara pedirá a Bruselas que impulse el enjuiciamiento a Maduro en el TPI

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado este lunes a la Comisión Europea que impulse el enjuiciamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Tribunal Penal Internacional (TPI) a la vista de las violaciones de derechos en Venezuela, que se han agudizado tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Tras un debate en la sesión de Peticiones, la presidenta de la comisión parlamentaria, Dolors Montserrat, sobre la investigación del TPI sobre el deterioro democrático en Venezuela, ha reclamado que Bruselas "ejerza el mandato" del Parlamento Europeo ante el tribunal de La Haya para "que un dictador como Maduro sea enjuiciado", tras indicar que esto es actuar "en defensa de los derechos y libertades del pueblo de Venezuela".

Igualmente, ha reclamado a la Comisión Europea que aporte información actualizada sobre la situación en Venezuela, alegando que tiene que defender los Derechos Humanos y dar cumplimiento a la resolución de la Eurocámara que el pasado septiembre

Así ha dado seguimiento a la petición ciudadana presentada por opositores venezolanos para que la UE solicite al fiscal del Tribunal Penal Internacional un informe sobre el estado de la investigación de la situación en Venezuela y que solicite, con carácter de urgencia, que ordene la detención del presidente Nicolás Maduro, por la gravedad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2014, 2017 y 2024.

Alegan el acuerdo suscrito entre la UE y el Tribunal Penal Internacional de 2006 obliga al bloque europeo a cooperar como organización internacional con el Tribunal y el Fiscal del Tribunal, que "no es solo un órgano sancionatorio sino preventivo".

De lado del PP, Alma Ezcurra, ha defendido que la Eurocámara tiene la "obligación moral" de mantener presión contra Caracas tras las elecciones de julio para que "el tirano" Maduro escuche a la comunidad internacional, asegurando que la UE tiene que "ir un paso más allá" y no expresar solo su preocupación por la crisis en Venezuela.

Según ha defendido, "es una lucha que se libra en cada votación", apuntando que "no hay que dar espacio al mal", "que no delibera". "Para que el mal triunfe, solo basta con que los buenos no hagan nada", ha resumido.

Sandra Gómez, del PSOE, ha expresado su escepticismo con la iniciativa, al señalar que el asunto ya fue abordado por el Parlamento Europeo en su resolución de septiembre y pedir la detención de Maduro "va mucho más allá de las competencias de la comisión".

De lado de Vox, Jorge Buxadé ha insistido en que Peticiones está "perfectamente habilitada" para dar el paso una vez el pleno de la Eurocámara denunció la crisis en Venezuela, al tiempo que ha criticado la falta de intención del Fiscal del Tribunal Penal Internacional de avanzar en la investigación, y de denunciar una supuesta "complicidad" con el régimen de Maduro.

Una representante del Servicio de Acción Exterior de la UE ha insistido en que sin resultados "verificables y oficiales" no se reconocerá como presidente electo a Maduro. Y aunque ha mostrado su apoyo al TPI y las investigaciones sobre Venezuela, ha reiterado que la UE no es parte estatal y son los Estados miembros los que pueden remitir asuntos a La Haya y reclamar la orden de detención.