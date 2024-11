Gabriela Guillén manda un mensaje a Bertín Osborne tras sincerarse sobre su depresión

Gabriela Guillén se ha abierto en canal en una entrevista que ha concedido al programa 'Socialité', sincerándose como nunca sobre sus sentimientos sobre Bertín Osborne once meses después del nacimiento de su hijo.

Asegurando que el pequeño es "fruto del amor", la esteticien ha asegurado que "no odia" al cantante. "Es el padre de mi hijo, no puedo odiarlo, no voy a proyectar eso para que lo vea y lo sienta. Yo voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta, como siempre he dicho" ha revelado, reconociendo que sin embargo no espera "absolutamente nada" del padre de su pequeño para "no decepcionarse".

Como ha confesado por primera vz, han sido meses muy complicados, y llegó a tener una depresión: "La presión fue mucha, fue un shock fuerte y con el cambio de hormonas fue muy duro. Sentí soledad, sentí decepción, de hecho me tuve que medicar. Sé lo que es estar profundamente en depresión por mi propia experiencia". "Cada uno llevamos nuestra cruz, tenemos nuestra conciencia y sabemos lo que hacemos, tiempo al tiempo. Si tú te cierras o lo haces mal, las cosas siempre te van a ir a peor, todo vuelve, el karma existe" ha expresado a corazón abierto.

Unas declaraciones impactantes tras las que Gabriela ha reaparecido muy animada ante las cámaras de Europa Press, admitiendo que aunque "es muy duro" llamar "enfermedad" a su depresión, sí es cierto que "la he padecido y por eso es que no quiero llegar a una profunda depresión".

Duros momentos que ha dejado atrás, ya que como nos cuenta actualmente se encuentra en un gran momento tanto a nivel personal como profesional: "Estoy muy bien. La verdad que soy muy agradecida y están siendo muy exitosos los tratamientos y me aceptados así que muy bien, muy contenta. Y mi niño está enorme, muy grande, o sea es tremendo".

Respecto a sus declaraciones confesando que no odia a Bertín, Gabriela confirma que intentará incular a su hijo "valores y amor sobre todo", y que le transmitirá una buena imagen de su padre: "No tiene sentido. No tiene ninguna culpa él. Así que los adultos hacemos nuestras vidas así que, bueno, a ver. Ya es ahora la suya".

De ahí que la paraguaya esté esperanzada con que en Navidad se produzca el ansiado encuentro entre el presentador y su hijo. "En la vida es todo posible, ¿no? Es mágico. O sea que, como tú dices, es mágico, ¿no?" reconoce.

Un mensaje a Bertín que ha repetido al hablar del primer cumpleaños de su pequeño, coincidiendo con las fiestas ya que nació el 30 de diciembre. Aunque por el momento no tiene nada decidido -ya que aunque le gustaría viajar a su país natal con el niño para celebrarlo con su familia, tiene que trabajar- no ha dudado en confesar que "estaría bien" que el artista felicitase a su hijo.

"Yo siempre me mantuve en esta posición, creo que el tiempo cura todo y tiempo al tiempo. Yo no lo voy a presionar ni de ninguna manera ni de otra, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a obligar a nadie a hacer lo que no quiera" sentencia, dejando en el tejado de Bertín la posibilidad de tener relación con su hijo.